The Crown dizisinde Prenses Diana’yı oynayacak isim belli oldu
ntv.com.tr
Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığında yaşananları konu alan Emmy ödüllü The Crown dizisinde Lady Diana’yı canlandıracak oyuncu seçildi.
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Kraliçe II. Elizabeth'in hükümdarlığındaki siyasi rekabetler, aşklar ve önemli olayların anlatıldığı Netflix'in sevilen dizisi The Crown'da Prenses Diana’yı canlandıracak oyuncu seçildi.
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Dizide Lady Diana Spencer rolünü Emma Corrin canlandıracak. Corrin, yakında üçüncü sezon bölümleriyle ekrana gelecek olan dizinin dördüncü sezonundan itibaren seyirci karşısına çıkacak.
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Diziyi ilk sezonundan itibaren takip ettiğini söyleyen Corrin, “Diziye katılmak çok heyecan ve gurur verici” dedi.
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4Corrin ayrıca, “İnanılmaz yetenekli oyuncu ailesine katılmak gerçek üstü bir şey. Prenses Diana bir ikon ve onun dünyaya bıraktığı izler çok derin ve ilham verici” ifadesini kullandı.
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5Emmy ödüllü dizide Prens Diana rolü için ilanlar çıkılmıştı. İlanlarda genç ve yeteneğiyle baş döndüren bir aktrisin arandığı ifadesine yer verilmişti.
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6Aranan oyuncunun hem komedi oynayabilmesi hem de umutsuzluğun ve yalnızlığın duygusunu sonuna kadar geçirebilmesi bekleniyordu.
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The Crown dizisinin üçüncü sezonu bu yıl içinde yayına girecek. Kraliçe Elizabeth rolünü Claire Foy’dan Olivia Colman’ın teslim aldığı dizide Matt Smith’in oynadığı Prens Phillip rolünü Tobias Menzies devraldı.