The Godfather yönetmeni Ford Coppola'nun Marlon Brando mektubu

06.11.2019 - 08:07 Son Güncelleme : 06.11.2019 - 08:09
The Godfather yönetmeni Francis Ford Coppola'nın Marlon Brando'ya Baba 2'nin (The Godfather: Part II) çekimlerinden önce tıpkı filmdeki repliklerden birinde olduğu gibi 'reddedemeyeceği bir teklifte bulunmaya' çalıştığı ve başarısız olduğu ortaya çıkan mektupla anlaşıldı.
Yakın zamanda Marvel filmlerini “değersiz” diye niteleyen Coppola, devam filminde de Vito Corleone karakterinin gençliğini Brando'nun oynamasını istemiş ama usta oyuncu rolü reddetmiş.
The Daily Mail'in haberine göre; Mayıs 1973 tarihli bir mektupta Coppola, Baba 2'nin Brando olmadan "Çekilemeyeceğinde" ısrarlı ifadeler kullanıyor.
Yönetmen mektupta şöyle yazıyor: "Marlon, sana çok saygı duyuyorum ve eğer bana bunu yapmak istemediğini söyleseydin... Bunu kabul eder ve bir daha bahsini açmazdım."
En sonunda rol o zamanlar Brando'dan 19 yaş küçük olan Robert De Niro'ya gitti. De Niro bu rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar almıştı.
Marlon Brando da Baba filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.