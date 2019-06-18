The Hunger Games'in (Açlık Oyunları) devamı geliyor
Jennifer Lawrence'ın başrolünde yer aldığı The Hunger Games'in (Açlık Oyunları) devam filmi için çalışmalar resmen başladı. Yeni filmin önünü açan ise Susanne Collins'in 2020 yılında yayınlanacak olan yeni kitabı.
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Susanne Collins'in henüz adı belli olmayan, ancak Hunger Games serisinin devamı niteliğinde olacağı bilinen yeni kitabının 2020 yılının Mayıs ayında okuyucularıyla buluşacağı duyuruldu. du.
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Yeni kitap orijinal Açlık Oyunları kitaplarında Panem'de yaşanan olaylardan tam 64 yıl öncesini hikayesinin odağına alacak. r
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Açlık Oyunları filmlerini geliştiren ve izleyicileriyle buluşturan Lionsgate'in başında bulunan Joe Drake konu hakkında şu sözleri sarf etti:
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"Hunger Game filmlerinin gururlu yuvası olarak Susanne'in yeni kitabının yayınlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Yazım aşamasında onunla iletişim içerisindeydik ve film üzerinde onunla yakından çalışmak için sabırsızlanıyoruz."
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Susanne Collins ise Açlık Oyunları evrenine geri dönmek konusunda "Bu kitapla devletin doğasını, kim olduğumuzu ve kurtuluş için nelere ihtiyaç duyduğumuzu ortaya çıkarmak istedim. Karanlık Günler olarak bilinen, Panem'in ayakları üzerinde çırpındığı savaş sonrası on yıllık dönem, karakterlerin sorunlarla uğraşmaları için ve insanlık hakkında görüş kazanmaları için ihtiyacı olanı sağlar" demişti.
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2012 yılında izleyicileriyle buluşan Açlık Oyunları, distopik bir evren olup çalışmaya zorlanan farkir halkın bölümlere ayrıldığı bir dünyada geçiyor. İşte serinin hasılat rakalmalır
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The Hunger Games / 694,394,724 dolar
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The Hunger Games: Catching Fire / 865,011,746 dolar
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The Hunger Games: Mockingjay - Part 1 / 755,356,711 dolar
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The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 / 653,428,261 dolar