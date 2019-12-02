The Irishman'i daha iyi anlamanızı sağlayacak 13 film

5. The King of Comedy

Pek çok sinema seyircisine göre 1982 yapımı film, Scorsese’nin en iyi projesi. Hatta kimileri buna 'kayıp' bir başyapıt yakıştırması yapıyor. Yine Robert De Niro ve yine rahatsız edici bir karakter, Rupert Pupkin. Pek yetenekli olmadığı halde bir gün ünlü bir komedyen olacağına inanan talk-show sunucusunun hikayesini anlatan film, ünlü olma takıntısı ve Amerikan medya kültürü temalarını ele alıyor. Tıpkı Taxi Driver’da olduğu gibi bu filmde de toplumdan soyutlanmış bir karakter var. Scorsese’ye göre bu defa Taxi Driver’daki Travis’e kıyasla daha şiddet dolu biri başrolde.