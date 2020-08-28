The King’s Man de vizyon tarihi değişen filmlere eklendi

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Kingsman adlı casus serisinin ön hikayesinin filmi olan The King’s Man, 18 Eylül 2020 olan vizyon
tarihini beş ay sonra yani 26 Şubat 2021 olarak güncelledi. Filmi dağıtan stüdyo Disney, The New Mutants ve The Personal History of David Copperfield gibi diğer başlıklar için vizyon tarihlerinde şimdilik bir değişlik yapmadı.
Orijinal vizyon tarihi: 18 Eylül 2020
Yeni vizyon tarihi: 26 Şubat 2021
Tenet
Orjinal vizyon tarihi: 17 Temmuz 2020 / 31 Temmuz 2020/ 12 Ağustos 2020
Yeni vizyon tarihi: 26 Ağustos 2020 (Seyirciyle buluştu)
Walt Disney'in kararı Covid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema işletmecilere yeni bir darbe vurdu.
Walt Disney'den yapılan açıklamada, Avatar 2'nin 17 Aralık 2021 yerine 2022'de, yeni Yıldız Savaşları'nın da (Star Wars) 2023'te izleyiciyle buluşacağı ifade edildi.
Ağustos ayında vizyona girmesi planlanan Mulan'ın ise programdan tamamen kaldırıldığı belirtildi.
Şirketin sözcüsü, "Küresel sağlık krizinde iş, filmleri nasıl piyasaya sunacağımıza geldiğinde hiçbir şeyin değiştirilemez olamayacağı aşikar hale geldi. Bugün bu filmi dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere en etkili şekilde nasıl sunabileceğimizi değerlendirirken Mulan için vizyon planlarımızı durdurduk" dedi.
ABD'de en büyük iki pazar olan New York ve Los Angeles, sinemaları yeniden açmak için somut bir plana sahip değilken, İngiltere'de sosyal mesafe kurallarına riayet edildiği sürece sinemaların 4 Temmuz'dan itibaren yeniden açılmasına izin verilmişti.
Dünyanın en büyük ikinci film pazarı Çin'de de salgın nedeniyle 6 ay boyunca kapalı sinema salonları bu hafta yeniden açılmaya başlamıştı.
Gösterimi ertelenen bir diğer film de Ben Affleck ve Matt Damon'ın rol aldığı tarihi gerilim filmi Son Düello oldu. Film, Ekim 2021'de vizyona girecek.
Spider-Man 3
Sony, Tom Holland'ın başrolde yer aldığı Spider-Man 3 (Örümcek Adam 3) filminin gösterim tarihini ikinci kez erteleme kararı aldı. Öncelikle 16 Temmuz 2021'i kendine vizyon tarihi olarak seçen Spider-Man 3, corona virüs engeliyle birlikte 5 Kasım 2021'e ertelenmişti. Şimdi ise bir kez daha değiştirilerek 17 Aralık 2021 tarihinde karar kılındı.
Orijinal vizyon tarihi: 16 Temmuz 2021-5 kasım 2021
Yeni vizyon tarihi: 17 Aralık 2021
Monster Hunter
Orjinal vizyon tarihi: Eylül 2020
Yeni vizyon tarihi: Nisan 2021
Candyman
Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020
Yeni vizyon tarihi: 16 Ekim 2020
Halloween Kills
Orjinal vizyon tarihi: 16 Ekim 2020
Yeni vizyon tarihi: 15 Ekim 2021
Halloween Ends
Orjinal vizyon tarihi: 15 Ekim 2021
Yeni vizyon tarihi: 14 Ekim 2022
Mulan
Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 21 Ağustos 2020
The Matrix 4
Orjinal vizyon tarihi: 1 Mayıs 2021
Yeni vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Wonder Woman 1984
Orjinal vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Ekim 2020
Godzilla vs. Kong
Orjinal vizyon tarihi: 20 Kasım 2020
Yeni vizyon tarihi: 21 Mayıs 2021
Greenland
Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 14 Ağustos 2020
The Hitman’s Wife’s Bodyguard
Orjinal vizyon tarihi: 28 Ağustos 2020
Yeni tarih: 20 Ağustos 2021
Mission: Impossible 7
Orjinal vizyon tarihi: 23 Temmuz 2021
Yeni tarih: 19 Kasım 2021
Mission: Impossible 8
Orjinal vizyon tarihi: 5 Ağustos 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022
Tom Hanks'ın oynadığı Baz Luhrmann’ın Elvis Presley filmi corona virüs nedeniyle takvimde değişikliğe gitmek zorunda kaldı.
Orjinal vizyon tarihi: 1 Ekim 2021
Yeni tarih: 15 Kasım 2021
Shazam! 2
Orjinal vizyon tarihi: 1 Nisan 2022
Yeni tarih: 4 Kasım 2022
The Many Saints Newark
Orjinal vizyon tarihi: 25 Eylül 2020
Yeni tarih: 12 Mart 2021
King Richard
Orjinal vizyon tarihi: 25 Kasım 2020
Yeni tarih: 19 Kasım 2021
The Batman
Orjinal vizyon tarihi: 25 Haziran 2021
Yeni tarih: 1 Ekim 2021
Venom: Let There Be Carnage
Venom'un devam filmi Venom: Let There Be Carnage corona virüs engeline takıldı. Prodüksiyonu durdurulan filmin gösterim tarihi bir yıl ileri atıldı.
Orjinal vizyon tarihi: 2 Ekim 2020
Yeni tarih: 25 Haziran 2021
Infinite
Başrolünde Mark Wahlberg'in oynadığı bilim kurgu filmi Infinite'nin vizyona çıkış tarihini erteledi. Yeni tarih, Amerika'nın Anma Günü'ne denk gelen 28 Mayıs 2021 oldu. Aynı zamanda tatil günü olan ve hafta sonuna bağlanan tarih nedeniyle gişede beklenti yükseldi.
Orjinal vizyon tarihi: 7 Ağustos 2020
Yeni tarih: 28 Mayıs 2021
The French Dispatch
Orjinal vizyon tarihi: 24 Temmuz 2020
Yeni tarih: 16 Ekim 2020
Indiana Jones 5
Yeni tarih: 29 Temmuz 2022
The Eternals
Yeni tarih: 12 Şubat 2021
Top Gun: Maverick
Vizyon tarihi: 24 Haziran 2020
Yeni vizyon tarihi: 23 Aralık 2020
Minions: The Rise of Gru
Orjinal vizyon tarihi: 3 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 2 Temmuz 2021
Sing 2
Orjinal vizyon tarihi: 2 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 22 Aralık 2021
Wicked
Orjinal vizyon tarihi: 22 Aralık 2021
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Sony Pictures’ın vizyon tarihlerini ertelediği filmlerin eski ve yeni vizyon tarihleri şöyle:
Greyhound
Orjinal vizyon tarihi: 12 Haziran 2020
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Ghostbusters: Afterlife
Orjinal vizyon tarihi: 10 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 5 Mart 2021
Morbius
Orjinal vizyon tarihi: 31 Temmuz 2020
Yeni vizyon tarihi: 19 Mart 2021
Fatherhood
Orjinal vizyon tarihi: 23 Ekim 2020
Yeni vizyon tarihi: 15 Ocak 2021
Uncharted
Orjinal vizyon tarihi: 5 Mart 2021
Yeni vizyon tarihi: 8 Ekim 2021
Henüz Duyurulmayan Sony-Marvel Filmi
Orjinal vizyon tarihi: 8 Ekim 2021
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
A Quiet Place Part II
Orjinal vizyon tarihi: 19 Mart 2020
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
The Lovebirds
Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
Antlers
Orjinal vizyon tarihi: 17 Nisan 2020
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi
The Artist's Wife
Orjinal vizyon tarihi: 3 Nisan 2020
Yeni vizyon tarihi: Belirlenmedi