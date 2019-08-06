The Matrix 20 yıl sonra sinemaya dönüyor

1 Sinemanın unutulmaz efsanelerinden The Matrix, 20. yıl dönümüne özel tekrar gösterime girecek. Dolby, Warner Bros. ve AMC tarafından yapılan açıklamada Oscar ödüllü film The Matrix’in, AMC'deki Dolby Sinema'da bir hafta sürecek olan etkinlikte sahnelere geri döneceği açıklandı.





2 Matrix’in 20. yıl dönümünü kutlamak için başlatılacak etkinlik, 30 Ağustos’ta başlayacak ve bir hafta sürecek.





3 Dolby’nin başkan yardımcısı Doug Darrow, etkinlikle alakalı yaptığı açıklamada “Matrix'i Dolby Vision ve Dolby Atmos'ta tekrar canlandırmak, Wachowski Kardeşler'in 20 yıl önce yarattığı şahesere saygı göstergesi niteliğinde. Filmin hayranları, yavaş hareket eden mermiler gibi akıllara kazınan sahneleri son derece ayrıntılı bir şekilde görebilecek ve deneyimleyebilecekler” ifadelerini kullandı.

4 Warner Bros. Pictures Yayın ve Dağıtım Başkanı Jeff Goldstein ise “Warner Bros, çığır açan sinema filmi Matrix'i Dolby Vision ve Dolby Atmos ile yeniden canlandırmanın gururunu yaşıyor. Dolby Sinema, sinemaseverlere oyunun kurallarını yeniden yazan bu film ile eşsiz bir gerçeklik hissiyatı sunuyor. Dolby, Matrix’i bu hâliyle ilk defa izleyecek olanlar için bile mutlaka görülmesi gereken bir hâle getirdi” dedi.



