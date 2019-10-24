The Matrix Reloaded'ı geçen Joker gözünü Deadpool 2'nin tahtına dikti (18 yaş sınırı olan filmler)

Şimdiden IMDb tüm zamanların en iyileri listesi ne girmeyi başaran anti kahraman filmi, ABD'de ulaştığı 247 milyon dolar ve dünya genelindeki 737.5 milyon dolar hasılat rakamıyla Nolan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Batman Başlıyor (Batman Begins/2005) Kara Şövalye (The Dark Knight/2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises /2012) filmlerini geride bıraktı.

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Joker'in konusu:



Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur.



