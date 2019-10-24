The Matrix Reloaded'ı geçen Joker gözünü Deadpool 2'nin tahtına dikti (18 yaş sınırı olan filmler)
Gişedeki başarısıyla ekime damga vuran hatta en büyük rakibi Batman yapımlarını da geride bırakan anti-kahraman filmi Joker, gözünü yeni bir rekora dikti. Dünya genelinde 738 milyon dolar hasılata ulaşan Joker, The Matrix Reloaded'ı geçip tüm zamanların en çok izlenen 18 yaş üstü (18+) filmler listesinde Deadpool 2'nin tahtından etmeye çok yaklaştı.
-
1İngiliz yönetmen Christopher Nolan'ın yönettiği Batman üçlemesinin devamı niteliğindeki Joker, 18 yaş sınırlamasına rağmen tüm zamanların en iyi filmi olma yolunda ilerliyor.
-
2Vizyona girdiği 4 ekim 2019'dar itibare şiddet sahneleriyle tartışılan, müziğiyle (Rock and Roll Part 2) gündem olan başrolünde Joaquin Phoenix’in oynadığı Joker, rekorları alt üst etti. Tüm zamanların en iyi perşembe açılışına ve ekim rakamını ulaşan film, 18 yaş sınırı olan filmler arasında da zirveye yerleşti.
-
3
Şimdiden IMDb tüm zamanların en iyileri listesine girmeyi başaran anti kahraman filmi, ABD'de ulaştığı 247 milyon dolar ve dünya genelindeki 737.5 milyon dolar hasılat rakamıyla Nolan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu Batman Başlıyor (Batman Begins/2005) Kara Şövalye (The Dark Knight/2008) ve Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises /2012) filmlerini geride bıraktı.
-
4Joker, 3 haftada elde ettiği gişe rakamıyla 18 yaş üstü filmler arasında The Matrix Reloaded'ı (742 milyon dolar) geride bırakarak ikincilik koltuğuna oturdu.
-
5Filmin vizyona girdiği 4. haftada, 18 yaş sınırı bulunan yapımlar arasında 1. sırada bulanan Deadpool 2'nin (785 milyon dolar) tahtına oturmasına kesin gözüyle bakılıyor.
-
6Joker'in konusu:
Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur.
-
7Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.
-
8