The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler

Matrix serisinin dördüncü filmi Türkiye'de vizyona girdi.... Ancak,, film vizyona girdiği ülkelerdeki eleştirmenlerden ve dijital olarak yayınlandığı kanalın izleyicilerinden çok da parlak yorumlar almadı.

Haberler 24.12.2021 - 15:50

The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 1

18 yıllık bekleyişinin sonucu olan Matrix serisinin dördüncü filmi Resurrections, sinemalarda ve HBO Max’te yayınlandı.


The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 2

Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden yüzde 70 oranında beğeni alan filmin aldığı yorumlar şaşkınlık yarattı.


The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 3

Katie Walsh,, "İzleyiciyi eğlenmeye de davet ediyor" şeklinde yumuşak bir yorum yaparken Charlotte O'Sullivan "Bu, bizi paramızdan etmeye yönelik, alaycı bir girişim" notunu paylaştı.


The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 4

Serinin ilk filminden bu yana yönetmen koltuğunda oturan Lana Wachowski de eleştirilerden nasibini aldı.


The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 5

Peter Debruge "Wachowski, kardeşi Lilly ile oluşturdukları zengin mitolojiye pek bir şey eklememiş" derken
Meagan Navarro ise yönetmenin serinin mirasıyla çatışan bir hikaye anlattığını belirtti..


The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler - 6

Matrix Resurrections'ın IMDb puanının düşük olması da sinemaseverleri şaşırttı.

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