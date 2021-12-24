The Matrix Resurrections sinemalarda: Dünyadan ilk tepkiler

Haberler 24.12.2021 - 15:50
18 yıllık bekleyişinin sonucu olan Matrix serisinin dördüncü filmi Resurrections, sinemalarda ve HBO Max’te yayınlandı.
Rotten Tomatoes'da eleştirmenlerden yüzde 70 oranında beğeni alan filmin aldığı yorumlar şaşkınlık yarattı.
Katie Walsh,, "İzleyiciyi eğlenmeye de davet ediyor" şeklinde yumuşak bir yorum yaparken Charlotte O'Sullivan "Bu, bizi paramızdan etmeye yönelik, alaycı bir girişim" notunu paylaştı.
Serinin ilk filminden bu yana yönetmen koltuğunda oturan Lana Wachowski de eleştirilerden nasibini aldı.
Peter Debruge "Wachowski, kardeşi Lilly ile oluşturdukları zengin mitolojiye pek bir şey eklememiş" derken
Meagan Navarro ise yönetmenin serinin mirasıyla çatışan bir hikaye anlattığını belirtti..
Matrix Resurrections'ın IMDb puanının düşük olması da sinemaseverleri şaşırttı.