The Simpsons 2 geliyor
The Simpsons dizisinin yaratıcısı olan Matt Groening, The Simpsons 2 ile ilgili açıklama yaptı.
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Marvel'in takvimini açıklamasıyla sinemaseverlerin ilgisini daha da çeken San Diego Comic-Con'da The Simpsons 2 sürprizi yaşandı.
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2The Simpsons'ın yaratıcısı Matt Groening ikinci filmin yolda olabileceğini söyledi.
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3Groening "Başka bir Simpsons filminin olacağı konusunda şu günlerde şüphe kalmadı. Bence Disney para kazanabileceği bir şeyler istiyor. İlk The Simpsons filmi bizi neredeyse öldürüyordu. The Simpsons filmini bekleyen bir B-takımımız yoktu. Yani aynı insanlar yazdı, animasyonlarını yaptı, seslendirdi ve dizinin müziklerini yapanlar filmin müziklerini yaptı. Bu 2007'deydi. Neredeyse iyileştik. Neredeyse..." dedi.
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2007'e izleyicileriyle buluşan The Simpsons Movie, 527 milyon dolar gişe başarısına rağmen kısıtlı sayıdaki ekibi oldukça yormuştu.
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The Simpsons 2 devam filminin ne zaman hayata geçirileceği henüz bilinmiyor.