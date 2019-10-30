The Simpsons’tan Avengers temalı yeni bölüm geliyor

30.10.2019 - 09:01
Comicbook'ta yer alan habere göre; 23 Şubat 2020’de yayımlanması planlanan yeni The Simpsons bölümü Avengers'ı ele alacak.
Bölümde Bart büyük bir yanlış anlama sonucu popüler Vindicator süper kahraman serisinin vizyona girmemiş bir bölümünü izleme fırsatı yakalıyor.
Film henüz gösterime girmediğinden Bart istediklerini elde etmek için yapımcılara “spoiler” şantajı yapmaya başlıyor.
Marvel yönetmenleri Joseph ve Anthony Russo kardeşler de Bart’ın spoiler vermesini engellemek için sıkı bir mücadeleye girişiyor.
“Bart the Bad Guy” adlı bölümde Marvel Studios Başkanı Kevin Feige de bir karakteri seslendirecek. Feige, Avengers: Endgame’deki düşman Thanos’a atıfta bulunan uzaylı süper kötü adam Chinnos olarak karşımıza çıkacak.
The Simpsons daha önce de ocakta yayımlanan bir bölümde Marvel Sinematik Evreni’ni konu etmişti.
Bu bölümde Avengers: Endgame’in düşmanı Thanos’un ünlü parmak şıklatma sahnesi parodi edilmiş; Homer, Marge, Bart ve Lisa yok olurken, küçük Maggie, Thanos’la koltukta oturup televizyon izlemişti.