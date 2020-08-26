The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri
James Gunn'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Margot Robbie; Idris Elba, John Cena ve David Dastmalchian'li The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri yayınlandı.
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6 Ağustos 2021'de seyirciyle buluşacak The Suicide Squad karakterlerinin illustre edilmiş karakter posterleri yayınlandı. İşte King Shark, Mongal, Thinker, SolSoria, Blackguard, T.D.K. gibi karakterlerin eğlenceli tanıtımları...
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