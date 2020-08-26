The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri

James Gunn'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, Margot Robbie; Idris Elba, John Cena ve David Dastmalchian'li The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri yayınlandı.

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 1
6 Ağustos 2021'de seyirciyle buluşacak The Suicide Squad karakterlerinin illustre edilmiş karakter posterleri yayınlandı. İşte King Shark, Mongal, Thinker, SolSoria, Blackguard, T.D.K. gibi karakterlerin eğlenceli tanıtımları...
The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 2
Margot Robbie / Harley Quinn
The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 3

Idris Elba /Bloodsport

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 4

Viola Davis / Amanda Waller

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 5

Nathan Fillion /T.D.K.

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 6

Pete Davidson / Blackguard

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 7

Sean Gunn / Weasel

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 8

David Dastmalchian / Polka-Dot Man

The Suicide Squad'dan eğlenceli karakter posterleri - 9

Alice Braga / SolSoria

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