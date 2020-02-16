The Suicide Squad setinden ilk fotoğraflar

Çekimleri Panama'da yapılan Suicide Squad'ın (Gerçek Kötüler) devamı The Suicide Squad'ın setiden ilk fotoğraflar yayınlandı.
Suicide Squad (Gerçek Kötüler) filminde Harley Quinn karakterine hayat veren, geçtiğimiz hafta vizyona giren Birds of Prey'de (Yırtıcı Kuşlar) başrolde oynayan Margot Robbie'nin iki filmin aksine siyah ve kırmızı elbisesiyle çizgi romanlardaki imajı yansıtması dikkat çekti.
Sette dikkat çeken bir diğer isim ise Peacemaker karakterini canlandıran John Cena oldu.
Ancak filmin ve setin en çok ilgi gören ismi Idris Elba olarak öne çıktı.
Elba'nın filmde hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.