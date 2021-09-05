The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak?

Popüler zombi dizisi The Walking Dead'in oyuncusu Emily Kinney, dizide hayatta kalan son kişinin kim olacağını açıkladı.

05.09.2021 - 09:49

The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak? - 1

AMC'nin popüler zombi dizisi The Walking Dead'in oyuncusu Emily Kinney, canlandırdığı karakterin ağzından dillendirdiği ve Daryl Dixon'ın hayatta kalan son kişi olacağına yönelik teoriyi doğruladı.

Independent'in haberine göre, The Walking Dead evrenini enine boyuna ele alan The Talking Dead programına katılan Kinney, dizinin 4. sezonunda canlandırdığı Beth Green isimli karakterin kehanetine dair fikirlerini açıkladı. 

The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak? - 2

Zombi dizisinin 4. sezonunun "Still" isimli bölümünde Maggie'nin kız kardeşi, Daryl'a, "Hayatta kalan son adam olacaksın" demişti. 

We Got This Covered'ın haberine göre, söz konusu programda karakterinin kehanetinin arkasında olup olmadığı sorulduğunda Kinney şu ifadeleri kullandı:

"Arkasındayım. Hayatta kalan tek kişi o mu olacak bilmiyorum ama kesinlikle hayatta kalanlardan biri olacağını düşünüyorum."

The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak? - 3

Kinney kehaneti dile getirdiği repliğin kendisini epey tedirgin ettiğini belirtti ve şu ifadeleri ekledi:

"Bunu Daryl'a söylediğim zamanı hatırlıyorum, o sahne ormandaki bir kulübede geçiyordu ve bir gün prova yapmak için dışarı çıkmıştık. O bölümü yazan Angela Kang'la birlikteydik ve minibüste Norman'ın Angela'ya, 'Bu satır ne anlama geliyor? Ölümümün habercisi mi?' diye sorduğunu hatırlıyorum."

Daryl hayatta kalmayı sürdürse de Beth 5. sezonda ölmüştü.

The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak? - 4
The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak? - 5

Daryl'ı canlandıran Norman Reedus da 2019'da ET Canada'ya verdiği röportajda eğer karakteri ölürse ortalığı ayağa kaldıracağını şu ifadelerle söylemişti:

"Hiçbir yere gitmek istemiyorum. Benden kurtulurlarsa bütün stüdyoyu yakarım."

The Walking Dead'in 11. sezonu yayımlanmaya devam ediyor. 

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