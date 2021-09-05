The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak?

Kinney kehaneti dile getirdiği repliğin kendisini epey tedirgin ettiğini belirtti ve şu ifadeleri ekledi:

"Bunu Daryl'a söylediğim zamanı hatırlıyorum, o sahne ormandaki bir kulübede geçiyordu ve bir gün prova yapmak için dışarı çıkmıştık. O bölümü yazan Angela Kang'la birlikteydik ve minibüste Norman'ın Angela'ya, 'Bu satır ne anlama geliyor? Ölümümün habercisi mi?' diye sorduğunu hatırlıyorum."

Daryl hayatta kalmayı sürdürse de Beth 5. sezonda ölmüştü.