The Walking Dead'de hayatta kalan son kişi kim olacak?

Zombi dizisinin 4. sezonunun "Still" isimli bölümünde Maggie'nin kız kardeşi, Daryl'a, "Hayatta kalan son adam olacaksın" demişti.

We Got This Covered'ın haberine göre, söz konusu programda karakterinin kehanetinin arkasında olup olmadığı sorulduğunda Kinney şu ifadeleri kullandı:

"Arkasındayım. Hayatta kalan tek kişi o mu olacak bilmiyorum ama kesinlikle hayatta kalanlardan biri olacağını düşünüyorum."