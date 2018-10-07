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The Walking Dead'in yıldızı Scott Wilson yaşamını yitirdi

The Walking Dead dizisinin usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında hayatını kaybetti.

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    Tüm dünyada ilgiyle izlenen AMC dizisi The Walking Dead'in usta oyuncusu Scott Wilson 76 yaşında hayata veda etti.
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    50 yıllık oyunculuk kariyeriyle Hollywood'un en saygın oyuncularından biri olan Scott Wilson, 2010 ile 2014 yılları arasında Walking Dead dizisinde Hershel Greene karakterini canlandırmıştı.
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    Bir süredir kanserle mücadele eden Wilson'ın ölümü, sanatçının Twitter hesabından da duyuruldu.
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    SCOTT WILSON KİMDİR?

    SCOTT WILSON KİMDİR?
    Scott Wilson, 29 Mart 1942'de Atlanta'da dünyaya geldi.
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    1960 yılında liseden mezun olan Wilson, üniversiteyi bırakıp oyuncu olma hayaliyle Los Angeles'a geldi. 

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    Wilson, 1960'tan 2010'a kadar 50'den fazla filmde rol alan oyuncunun filmlerinden bazıları The Great Gatsby, Dead Man Walking ve Pearl Harbor.
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    Usta oyuncu Wilson son olarak 2017 yılında Vahşiler filminde rol almıştı.
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