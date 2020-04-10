The Weeknd sosyal izolasyonda rekor kırdı

The Weeknd'in yeni albümü After Hours dünya çapında uygulanan sosyal izolasyon günlerinde Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk RB albümü rekorunu kırdı. The Weeknd sahne adını kullanan Kanadalı şarkıcı Abel Makkonen Tesfaye (30), geçen ay çıkardığı dördüncü stüdyo albümü After Hours ile gündemde. Albüm, karantina günlerinde yüksek satışıyla Billboard 200 listesinin zirvesine yerleşti. The Weeknd, üç hafta üst üste birinciliği koruyarak Billboard tarihinde en uzun süre zirvede kalan ilk RB albümü rekorunu kırdı.\nİşte listenin zirvesindeki 5 isim... 5. Pearl Jam- Gigaton 4. Dua Lipa- Future Nostalgia 3. Lil Uzi Vert- Eternal Atake 2. 5 Seconds Of Summer - C A L M 1. The Weeknd - After Hours