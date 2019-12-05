The Who grubu 11 kişinin öldüğü yerde 40 yıl sonra yeniden konser

The Who, 40 yıl önce konser öncesi yaşanan izdihamda 11 hayranının hayatını kaybettiği trajedinin ardından (ABD'nin Ohio eyaletinde bulunan -ed.n.) Cincinnati’de ilk kez sahne alacağını duyurdu.
AP’ye açıklamada bulunan Townshend, “Geri gittiğimizde artık bunun hakkında konuşabiliriz. İnsanlarla görüşeceğiz ve orada olacağız. Önemli olan bu. Bu fırsatı yeniden yakaladığımız için çok memnunum” dedi.
Grup 23 Nisan’da Kuzey Kentucky Üniversitesi’ne bağlı BB&T Arena’da sahne alacak ve Cincinnati bölgesinden gelecek gelirin bir kısmını, Finneytown banliyösündeki öğrenciler adına düzenlenecek bir anma konseri için bağışlayacak.
3 Aralık 1979’da gerçekleşen olay sırasında 24 kişi de yaralanmış, sebep olaraksa kargaşa ve en iyi yeri kapmak için kuyruğa giren binlerce hayran için yeterli hazırlık yapılmaması gösterilmişti.