Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı

Haberler 21.01.2022 - 09:52
Tartışma yaratan heykelde Eski Başkan Theodore Roosevelt at üzerinde, sağ tarafında bir yerli, sol tarafında ise bir siyahiyle tasvir ediliyordu.
New York Doğa Tarih Müzesi heykelden rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı.
Irksal hiyerarşiyi anlatan heykelin uzun süredir müze yönetimi ve üyelerini rahatsız ettiği belirtilmişti.
New York Kent Tasarım Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılan oylamayla heykelin müzenin önünden kaldırılmasına karar verdi.
Heykelin yeni adresi ise Kuzey Dakota'daki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi olacak.
İşte diğer kareler...