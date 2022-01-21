Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı

ABD'nin eski başkanı Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önünde bulunan heykeli ırkçılığı sembolize ettiği gerekçesiyle kaldırıldı.

Haberler 21.01.2022 - 09:52

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 1

Tartışma yaratan heykelde Eski Başkan Theodore Roosevelt at üzerinde, sağ tarafında bir yerli, sol tarafında ise bir siyahiyle tasvir ediliyordu.

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 2

New York Doğa Tarih Müzesi heykelden rahatsızlık duyduğunu açıklamıştı.

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 3

Irksal hiyerarşiyi anlatan heykelin uzun süredir müze yönetimi ve üyelerini rahatsız ettiği belirtilmişti.

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 4

New York Kent Tasarım Komisyonu geçtiğimiz yıl yapılan oylamayla heykelin müzenin önünden kaldırılmasına karar verdi.

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 5

Heykelin yeni adresi ise Kuzey Dakota'daki Theodore Roosevelt Başkanlık Kütüphanesi olacak.

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 6

İşte diğer kareler...

Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 7
Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 8
Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 9
Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 10
Theodore Roosevelt'in New York Doğa Tarih Müzesi önündeki heykeli kaldırıldı - 11

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