This Is Us dizisi senaristi Jas Waters intihar etti

"NAZİK VE YETENEKLİYDİ"

Ünlü oyuncu Reese Witherspoon, Waters’ın ölümünün ardından üzüntüsünü ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Witherspoon, kendi yapımı olan Hello Sunshine’da Waters ile çalıştığını belirterek, “Kalbim Jas Waters’ın ailesi ve dostlarıyla. Jas inanılmaz nazik bir kadın, çok iyi bir yetenekti. Hayatına dokunan herkese baş sağlığı dilerim” ifadesini kullandı.