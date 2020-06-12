This Is Us dizisi senaristi Jas Waters intihar etti

ntv.com.tr 12.06.2020 - 13:34
This Is Us dizisinin senaristi intihar ederek yaşamına son verdi. Jas Waters 39 yaşında hayatını kaybetti.
Waters, NBC dizisi This Is Us’ın 2018 ve 2019 yıllarında yayınlanan 18 bölümünün senaryosuna katkıda bulunmuştu.
Waters, son dönemde Jim Carrey, Frank Langella ve Judy Greer’in rol aldığı Kidding dizisinin de senaryo yazımında görev almıştı.
"NAZİK VE YETENEKLİYDİ"
Ünlü oyuncu Reese Witherspoon, Waters’ın ölümünün ardından üzüntüsünü ortaya koyan bir paylaşım yaptı. Witherspoon, kendi yapımı olan Hello Sunshine’da Waters ile çalıştığını belirterek, “Kalbim Jas Waters’ın ailesi ve dostlarıyla. Jas inanılmaz nazik bir kadın, çok iyi bir yetenekti. Hayatına dokunan herkese baş sağlığı dilerim” ifadesini kullandı.
"BİZDEN BİRİYDİ"
This Is Us dizisinin resmi Twitter hesabından, “Tüm This Is Us ailesi Jas Waters’ın ölümünü öğrenmenin acısını yaşıyor. Birlikte geçirdiğimiz süre boyunca Jas, bizde ve herkeste iz bıraktı. Parlak bir hikaye anlatıcısı ve doğanın bir gücüydü. Sevenlerine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Bizden biriydi. Huzur içinde yatsın” denildi.
Waters, 2018’de verdiği bir röportajda, hiçbir zaman geleneksel bir hayat yaşamadığını söyleyerek, “Bakımevinde büyüyen yoksul bir siyah çocuktum” ifadesini kullanmıştı.
Kariyerine gazeteci olarak başlayan Waters, blog yazarlarının hayatını anlatan The Gossip Game’in ekibine katılarak senaryo yazarlığına adım attı.
This Is Us dizisinin ikinci sezonu için çalışmaya başlamadan önce The Breaks ve Hood Adjacent with James dizilerini kaleme alan Waters, 2019’da, Taraji P. Henson’ın başrolde yer aldığı Mel Gibson'ın Kadınlar Ne İster filminin karşı versiyonu Erkekler Ne İster filminin senaryosunu yazdı.
ÖDÜLLÜ DİZİ
Altın Küre ve Emmy ödüllü This Is Us, 2016’dan bu yana yayınlanan bir aile dizisi. Harika ebeveynlere sahip olan eşi benzeri olmayan üçüzlerin hikayeleri ile ve kalbe dokunan, duygusal, aynı zamanda yüreklendirici aile hikayelerini ele alıyor.