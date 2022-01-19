Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli

George Clooney ve Julia Roberts'ı bir araya getiren Ticket To Paradise'ın (Cennete Bilet) çekimleri, setteki corona virüs vakalarından dolayı askıya alındı. Tamamlanmasına sadece iki hafta kalan filme 3 ay sonra devam edilecek

Haberler 19.01.2022 - 11:01

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 1

George Clooney ve Julia Roberts'ı bir araya getiren romantik komedi filmi Ticket to Paradise'ın (Cennete Bilet)  çekimleri corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle durduruldu ve ertelendi. Filmin çekim sürecinin tamamlanmasına yalnızca iki hafta kalmıştı.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 2

Ticket to Paradise'ın çekimleri Avustralya, Queensland'de sürdürülüyordu. Yerel kaynaklar tarafından, çekimlerin ciddi bir corona virüs vaka patlamasının yaşanması nedeniyle durdurulduğunu ve 3 ay sonrasına kadar başlamayacağını duyurdu.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 3

Set ekibinden George Clooney ve Julia Roberts'a yakın çalışan isimlerin de Omicron'a yakalandığı belirlendi. Ayrıca iki Hollywood yıldızının da ABD'ye geri döndüğü açıklandı.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 4

Çekimlerine Bali'de başlanan film, Endonezya'daki corona virüs vakalarının sayısıyla ilgili korkular nedeniyle daha önce Avustralya'ya taşınmıştı. Dünyadaki en yüksek aşılama oranlarına sahip olmasına rağmen, bulaşma oranı çok yüksek olan Omicron varyantı Avustralya'da çok sayıda kişinin enfekte olmasına neden oldu.


Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 5

Ticket To Paradise'ın (Cennete Bilet) yazar ve yönetmen Ol Parker'ın yönettiği film, boşanmış bir çiftin, kızlarının evlenmesini ve 25 yıl önce kendilerinin yaptığı gibi bir hata yapmasını engellemek için Bali'ye giderek düğünü durdurmaya çalışmasını anlatıyor. Filmin senaryosu Ol Parker ve Daniel Pipski tarafından kaleme alındı.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 6

Filmde, Clooney ve Roberts'a Lucas Bravo, Kaitlyn Dever, Billie Lourd ve Amanda O'Dempsey eşlik ediyor.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 7

Universal, Ticket to Paradise'ın 2022'nin Ekim ayında vizyona gireceğini duyurmuştu, fakat ertelenen çekimlerle birlikte bu tarih de ileriye atılabilir.

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 8

Ticket to Paradise setinden fotoğraflar...

Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 9
Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 10
Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli - 11

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