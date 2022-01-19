Ticket to Paradise filmine corona virüs engeli

Çekimlerine Bali'de başlanan film, Endonezya'daki corona virüs vakalarının sayısıyla ilgili korkular nedeniyle daha önce Avustralya'ya taşınmıştı. Dünyadaki en yüksek aşılama oranlarına sahip olmasına rağmen, bulaşma oranı çok yüksek olan Omicron varyantı Avustralya'da çok sayıda kişinin enfekte olmasına neden oldu.





