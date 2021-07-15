Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Tilda Swinton, 2021 Cannes Film Festivali’ne, kendisi gibi oyuncu olan kızı Honor Swinton Byrne ile birlikte katıldı. 60 yaşındaki İskoç oyuncu, 23 yaşındaki kızıyla Paris, 13th District (Les Olympiades) adlı filmin galasında boy gösterdi.