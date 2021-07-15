Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında

Tilda Swinton, 2021 Cannes Film Festivali’ne, kendisi gibi oyuncu olan kızı Honor Swinton Byrne ile birlikte kırmızı halıda boy gösterdi.

15.07.2021 - 10:16

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 1

Tilda Swinton, 2021 Cannes Film Festivali’ne, kendisi gibi oyuncu olan kızı Honor Swinton Byrne ile birlikte katıldı. 60 yaşındaki İskoç oyuncu, 23 yaşındaki kızıyla Paris, 13th District (Les Olympiades) adlı filmin galasında boy gösterdi.

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 2

Swinton, büyük beden beyaz gömlek ve siyah bol pantolondan oluşan kombiniyle kırmızı halıya çıktı. Honor Swinton Byrne ise kırmızı halıda siyah bir mini elbise giymeyi terih etmişti.

 

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 3

Anne-kız, kırmızı halıda birbirlerine sarılarak ve gülümseyerek sıcak pozlar verdi.

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 4

Geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen 74. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürüyor. 

Jacques Audiard’ın Paris, 13th District (Les Olympiades) adlı filmi salgın döneminde Fransa’nın başkentinde çekildi.

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 5

Siyah-beyaz film, Emilie, Camille, Nora ve Amber adlı dört arkadaş ile yaşadıkları ilişkilerini konu ediniyor.

Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında - 6

Fransız yapımının başrollerinde Lucie Zhang, Makita Samba, Jehnny Beth ve Noémie Merlan yer alıyor.

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