Tilda Swinton kızıyla 2021 Cannes Film Festivali kırmızı halısında

15.07.2021 - 10:16
Tilda Swinton, 2021 Cannes Film Festivali’ne, kendisi gibi oyuncu olan kızı Honor Swinton Byrne ile birlikte katıldı. 60 yaşındaki İskoç oyuncu, 23 yaşındaki kızıyla Paris, 13th District (Les Olympiades) adlı filmin galasında boy gösterdi.
Swinton, büyük beden beyaz gömlek ve siyah bol pantolondan oluşan kombiniyle kırmızı halıya çıktı. Honor Swinton Byrne ise kırmızı halıda siyah bir mini elbise giymeyi terih etmişti.
Anne-kız, kırmızı halıda birbirlerine sarılarak ve gülümseyerek sıcak pozlar verdi.
Geçen yıl salgın nedeniyle iptal edilen 74. Cannes Film Festivali, tüm hızıyla sürüyor.
Jacques Audiard’ın Paris, 13th District (Les Olympiades) adlı filmi salgın döneminde Fransa’nın başkentinde çekildi.
Siyah-beyaz film, Emilie, Camille, Nora ve Amber adlı dört arkadaş ile yaşadıkları ilişkilerini konu ediniyor.
Fransız yapımının başrollerinde Lucie Zhang, Makita Samba, Jehnny Beth ve Noémie Merlan yer alıyor.