Time 2019'un en iyi 10 fotoğrafını seçti

Daha önce yılın en iyi 100 fotoğrafını seçen Time dergisi, bu defa o fotoğraflar arasında en etkili 10 tanesini belirledi. İşte Time göre 2019'a damga vuran 10 fotoğraf...

17 Haziran'da bir güvenlik görevlisi ile bir adam, ateş açan birinin Dallas'taki Earle Cabell Federal Binası'na seken kurşunlarından kaçmaya çalışırken...

Fotoğraf: Tom Fox

Beyaz Saray Sözcüsü Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ı, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" konuşması sonrası alkışlarken...

Fotoğraf: Doug Mill

Bangladeş'te Kutupalong mülteci kampında bir doğum...

Fotoğraf: James Nachtwey

Paris'teki Notre Dame Katedrali yangını...

Fotoğraf: Veronique de Viguerie

Salvadorlu mülteci Óscar Alberto Martínez Ramírez ve onun 2 yaşındaki kızı Valeria,  Meksika'dan Brownsville, Teksas'a nehir yoluyla geçmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Julia Le Duc

Hong Kong'ta protesto gösterileri

Fotoğraf: Lam Yik Fei

ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir aileden üç anne ve altı çocuk uyuşturucu çetelerinin çatışması sonucu öldürüldü. Meksika'nın sınır eyaleti Sonora'nın Bavispe kentinden komşu eyalet Chihuahua'nın La Mora kentine giderken Bavispe'de ateş altında kaldılar. Fotoğraf, sevdiklerinin cesetlerinin bir helikopterle taşınmasını izleyen yakınlarını gösteriyor.

Fotoğraf: César Rodríguez

Bahamalar'da Dorian Kasırgası'nın ardından... Mezarlıktaki cenazeler bile kayboldu.

Ramon Espinosa

İsveçli iklim aktivisti ve Time'a göre Yılın Kişisi Greta Thunberg, Lizbon'dan Madrid'e BM İklim Konferansı'na trenle giderken...

Fotoğraf: Evgenia Arbugaeva

First Lady Melania Trump ve Donald Trump'ın 11 Nisan'da Beyaz Saray'da çekilen fotoğrafı...

Fotoğraf: Tom Brenner

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