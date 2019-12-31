Time 2019'un en iyi 10 fotoğrafını seçti

ABD'deki Mormonlardan ayrılarak Meksika'ya yerleşen ve çifte vatandaşlığı bulunan bir aileden üç anne ve altı çocuk uyuşturucu çetelerinin çatışması sonucu öldürüldü. Meksika'nın sınır eyaleti Sonora'nın Bavispe kentinden komşu eyalet Chihuahua'nın La Mora kentine giderken Bavispe'de ateş altında kaldılar. Fotoğraf, sevdiklerinin cesetlerinin bir helikopterle taşınmasını izleyen yakınlarını gösteriyor.

Fotoğraf: César Rodríguez