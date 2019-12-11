Time’a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Lizzo

Time dergisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yılın kişisini seçti. 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’i yılın kişisi seçen Time, ABD’li rap şarkıcısı Lizzo’yu da “eğlence dünyasında yılın kişisi” (entertainer) seçti.
Time, asıl adı Melissa Viviane Jefferson olan ünlü rap’çiyi 2014 yılında, izlenmesi gereken 14 müzisyenden biri olarak adlandırmıştı.
Peki, eğlence dünyasında yılın kişisi olan Lizzo kimdir? 31 yaşındaki rap şarkıcısı ve söz yazarı Lizzo, Detroit’te doğdu. Houston Üniversitesi’nde flüt alanında klasik müzik eğitimi aldıktan sonra müzik kariyerine 2011’de taşındığı Minneapolis’te başladı.
Esasen bir flütist olan Lizzo, sahne performanslarında zaman zaman flüt sololarına yer veriyor.
14 yaşında, arkadaşlarıyla birlikte “Cornow Clique” adında bir müzik grubu kuran Lizzo’nun, o dönemde “Lissa” olan lakabından hareketle grubun adı Lizzo’ya dönüştü. Bu isme Jay-Z’nin “Izzo (H.O.V.A.)” adlı single’ı ilham verdi.
2013’te Lizzobangers ve 2015’te Big Grrrl Small World adlı stüdyo albümlerini çıkardı. 2019’da yayınladığı üçüncü stüdyo albümü Cuz I Love You, Bilboard 200 listesinde ilk beşe girdi.
2020’de verilecek olan 62. Grammy Ödülleri için En İyi Yeni Şarkıcı, Yılın Albümü (Cuz I Love You), Yılın Şarkısı ve Yılın Kaydı (Truth Hurts) kategorileri dahil olmak üzere 8 dalda aday gösterildi.
Lizzo'nun yaptığı müzik, pop ve hip hop karışımı olarak tarif ediliyor. Müziği aynı zamanda soul, R&B ve funk-pop özelliği de taşıyor.
Şarkıcılık yeteneğinin yanı sıra oyunculuk alanında da yeteneğini sergilemekten kaçınmayan Lizzo, 2019 yapımı animasyon UglyDoll’da sesiyle performans gösterdi. Lizzo ayrıca Jennifer Lopez’şin başrolde yer aldığı Hustlers adlı suç-komedi türü filmde de rol aldı.
Müziği kadar cesur sahne kostümleriyle ve dansıyla da tanınan Lizzo, LGBTİ hareketinin güçlü bir destekçisi ve hayranlarını “Lizzbians” olarak adlandırıyor.
Teen Vogue’a vediği röportajda, kendisine cinsel yönelimiyle ilgili sorulan soruya, herhangi bir sınırlandırma ve etikete karşı olduğunu belirterek yanıt verdi. Cinsiyet konusunda geniş bir spektrum olduğunu söyleyen Lizzo, “Biz siyah ve beyaz diye sınırlandırıyoruz. Bu, bana göre değil” dedi.