Time’a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Lizzo

Teen Vogue’a vediği röportajda, kendisine cinsel yönelimiyle ilgili sorulan soruya, herhangi bir sınırlandırma ve etikete karşı olduğunu belirterek yanıt verdi. Cinsiyet konusunda geniş bir spektrum olduğunu söyleyen Lizzo, “Biz siyah ve beyaz diye sınırlandırıyoruz. Bu, bana göre değil” dedi.