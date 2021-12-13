Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo

Time dergisi, genç şarkıcı Olivia Rodrigo'yu, 2021'de Yılın Eğlence Kişisi olarak ilan etti. 18 yaşında müzik listelerinin zirvesinden inmeyen Rodrigo, Grammy'ye yedi dalda aday gösterilmesiyle de öne çıktı. İşte Yılın Entertainer'ı Olivia Rodrigo'ya dair bilinmesi gerekenler...

Haberler - ntv.com.tr 13.12.2021 - 17:27

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 1

Time, dergisi her yıl olduğu gibi 2021’de de ‘Yılın Kişisi’ unvanı verdiği isimleri açıkladı. Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Musk’ı “Yılın Kişisi” ilan eden Time, genç şarkıcı Olivia Rodrigo’yu da Yılın Entertainer’ı (eğlence dünyasında yılın kişisi) olarak seçti.

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 2

18 yaşındaki müzisyen, ocak ayında Drivers License adlı single’ıyla yaptığı çıkış sayesinde kısa sürede tanınır hale geldi.

Şarkı, Amerikalı müzisyeni Billboard Hot 100 listesinin zirvesine taşıdı. Liste başında sekiz hafta kalan Rodrigo, bu listenin zirvesine giriş yapan en genç şarkıcı olarak müzik tarihine geçti.

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 3

SPOTIFY REKORU KIRDI

‘Deja Vu’ ve pop-punk türündeki liste başı şarkısı ‘good 4 u’ ve çıkış albümü ‘SOUR’ ile başarısını sürdüren Rodrigo, bir kadın sanatçının bir albümünün en büyük açılış haftası rakamına ulaşmasıyla küresel Spotify rekorunu kırdı. Rodrigo’nun albümü; ABD, Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki listelerde de zirveye yerleşti.

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 4

Time dergisinden Lucy Feldman, Rodrigo’nun Yılın Eğlence Kişisi seçilme nedenini açıklarken, “Rodrigo, geçmişin en iyilerini - çok eskimiş bir gömleğin, bir gitarın soluk geri dönüşünü veya ilk aşkın yoğunluğunu - seçme ve onu şimdiki zamana yerleştirmenin doğru yolunu bulma yeteneğine sahip” ifadesini kullandı.

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 5

"HER YAŞTAN SEYİRCİYİ ETKİLİYOR"

Feldman, ayrıca “Şarkıları, her yaştan seyirciyi etkiliyor çünkü ergenliği çok içten bir şekilde yansıtıyor: kırgın, öfkeli, ezilmiş, daha şimdiden büyümek için istekli” sözlerini yazdı.

Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo - 6

Rodrigo’nun ‘SOUR’ adlı albümü, Billboard ve Rolling Stone dergileri tarafından 2021’in en iyi albümü olarak nitelendirildi. Rodrigo, 2022 Grammy Ödülleri için yedi dalda aday gösterildi. Adaylık kazandığı Grammy dalları; En İyi Yeni Sanatçı, Yılın Albümü, Yılın Kaydı, Drivers License ile Yılın Şarkısı.

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