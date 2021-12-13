Time'a göre eğlence dünyasında yılın kişisi Olivia Rodrigo

Time, dergisi her yıl olduğu gibi 2021’de de ‘Yılın Kişisi’ unvanı verdiği isimleri açıkladı. Tesla ve SpaceX’in CEO’su olan Musk’ı “Yılın Kişisi” ilan eden Time, genç şarkıcı Olivia Rodrigo’yu da Yılın Entertainer’ı (eğlence dünyasında yılın kişisi) olarak seçti.