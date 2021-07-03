Titanik gemisi yok olmadan önce keşif ekibi enkazı araştıracak

03.07.2021 - 10:16
Gemi, Titanik filmiyle hafızalara kazındı
İngiltere'nin Southampton limanından New York'a gitmek üzere 10 Nisan 1912'de ayrılan Titanik, 14 Nisan'da Atlas Okyanusu'nda buzul kütlesine çarptıktan bir gün sonra battı.
Gemideki 2 bin 223 kişiden 1517'si hayatını kaybetti. Titanik'te Amerikalı işadamı Benjamin Guggenheim, İngiliz gazeteci William Thomas Stead, Macy's'in ortağı Isidor Straus ve eşi Ida da bulunuyordu.
Bu trajik olayın hikayesini beyaz perdeye aktaran James Cameron, 1995'te gemi enkazını ziyaret ederek çektiği görüntüleri 1997'deki Titanik filminde kullandı.