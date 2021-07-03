Titanik gemisi yok olmadan önce keşif ekibi enkazı araştıracak

Buz dağına çarparak 1912'de batan Titanik gemisinin enkazının bazı bölümlerinin metal yiyen bakteriler tarafından yok edilmesi bilim insanlarını harekete geçirdi.

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03.07.2021 - 10:16

109 yaşındaki Titanik gemisi, derin deniz akıntıları ve günde yüzlerce kilo demir tüketen bakterileri tarafından adeta tüketiliyor. Bazıları, gövdede esneyen delikler ve bölümler parçalanırken geminin yakın zamanda ortadan kaybolabileceğini tahmin ediyor. Denizaltı keşif şirketi OceanGate, bölgeye uzman ekip göndererek gemi ve batıkların ortaya çıkardığı su altı ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyor.

Euronews'in haberine göre; OceanGate Expeditions Başkanı Stockton Rush, "Okyanus bu şeyi alıyor ve her şey kaybolmadan veya tanınmaz hale gelmeden önce bunu belgelememiz gerekiyor" dedi.

Geminin 1985'teki keşfinden bu yana, 30 metre uzunluğındaki ön direği çöktü. Bir gözcünün "Buzdağı, tam karşınızda!" diye bağırdığı bölüm kayboldu. Gemi batarken yolcuların kalabalık olduğu arka güvertesi katlandı.





Rush, şirketin bölgeye göndereceği karbon fiber ve titanyum denizaltısını yüksek çözünürlüklü kameralar ve çok ışınlı sonar ekipmanı ile donattığını söyledi. Burada yapılacak araştırmanın, bilim adamlarının dünya savaşları sırasında batanlar da dahil olmak üzere diğer derin deniz enkazlarının kaderini tahmin etmelerine yardımcı olabileceği belirtiliyor.





OceanGate ayrıca sitenin yengeçler ve mercanlar gibi deniz yaşamını belgelemeyi planlıyor. Rush, yüzlerce türün enkazda görüldüğünü söyledi.

Keşif, arkeologları ve deniz biyologlarını içeriyor. Ancak OceanGate, gelmek için para ödeyen yaklaşık 40 kişiyi de götürüyor. Bu kişilerin her biri keşif gezisini 100 bin ila 150 bin dolar arasında finanse ediyor.





New Jersey, Hoboken'den 53 yaşındaki Renata Rojas, “Birisi Blue Origin ile uzaya gitmek için 28 milyon dolar ödedi, aya bile değil. Buna kıyasla ucuz” dedi.





Daha önce geminin kurtarma haklarına sahip olan şirket için araştırmaları yöneten Titanik tarihçisi Bill Sauder, keşif gezisinin dünyanın enkazın düzenini ve enkaz alanını anlamasını iyileştireceğini söyledi. OceanGate, enkaz alanından hiçbir şey almayacak. Enkazın kurtarma haklarına sahip olan şirket olan RMS Titanic, Titanic'in imdat çağrılarını yayınladığı için radyo ekipmanını sergilemek istedi. Ancak teklif, geçen yıl ABD'de mahkemeye taşındı.





2003 yılında, Titanic Tarih Kurumu başkanı Ed Kamuda, AP'ye, turizm ve keşif gezileri de dahil olmak üzere insan faaliyetlerinin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Kamuda, sitenin basit bir deniz anıtı olmasını ve yalnız bırakılması gerektiğini kaydetmişti.





Gemi, Titanik filmiyle hafızalara kazındı

İngiltere'nin Southampton limanından New York'a gitmek üzere 10 Nisan 1912'de ayrılan Titanik, 14 Nisan'da Atlas Okyanusu'nda buzul kütlesine çarptıktan bir gün sonra battı.



Gemideki 2 bin 223 kişiden 1517'si hayatını kaybetti. Titanik'te Amerikalı işadamı Benjamin Guggenheim, İngiliz gazeteci William Thomas Stead, Macy's'in ortağı Isidor Straus ve eşi Ida da bulunuyordu.



Bu trajik olayın hikayesini beyaz perdeye aktaran James Cameron, 1995'te gemi enkazını ziyaret ederek çektiği görüntüleri 1997'deki Titanik filminde kullandı.