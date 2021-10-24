Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke
Daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra oyunculuğa ilgi duyan Emilia Clarke, kariyerine Londra Tiyatro merkezinde başladı. Doctors dizisiyle ile televizyona, Dinazor Saldırısı'ndaki Savannah karakteriyle ise sinemaya adım attı. 23 Ekim 2021 itibariyle 35. yaşını kutlayan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuştu, Terminatör ve Star Wars gibi önemli yapımlara imza attı. İşte Emilia Clark'ın tiyatrodan Hollywood yıldızlığına giren kariyerinde imza attığı projeler...
Emilia Clarke / Drop the Dog (2009)
Emilia Clarke / Triassic Attack (2010)
Emilia Clarke / HBO organizasyonu (2011)
Emilia Clarke / The Golden Nymph Awards (2011)
Emilia Clarke / Game of Thrones (2011)
Elliott Tittensor ve Emilia Clarke / Spike Island (2012)
Emilia Clarke / Shackled (2012)
Iain Glen ve Emilia Clarke / Game of Thrones (2012)
Emilia Clarke / 18. Awards Season Tea Party (2012)
Emilia Clarke / Dom Hemingway (2013)
Emilia Clarke / Metropolitan Museum of Art (2013)
Emilia Clarke / Game of Thrones (2013)
Emilia Clarke / Toronto International Film Festival (2013)
Emilia Clarke / 71. Annual Golden Globe Awards (2014)
Emilia Clarke / Game of Thrones (2014)
Emilia Clarke / 20. Annual Screen Actors Guild Awards (2014)
Emilia Clarke / Terminator Genisys (2015)
Emilia Clarke / Game of Thrones (2015)
Emilia Clarke / 21. Annual Screen Actors Guild Awards (2015)
Emilia Clarke / Me Before You (2016)
Emilia Clarke / BAFTA Partisi (2016)
Peter Dinklage ve Emilia Clarke in Game of Thrones (2016)
Emilia Clarke / 68. Emmy Awards (2016)
Emilia Clarke / Voice from the Stone (2017)
Emilia Clarke / Game of Thrones (2017)
Emilia Clarke BAFTA partis (2017)
Emilia Clarke / Wimbledon (2017)
Emilia Clarke / 70. Emmy Awards (2018)
Emilia Clarke / My Dinner With Herve / 2018
Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story Galası (2018)
Emilia Clarke / Vanity Fair Oscar Partisi (2014)
Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story (2018)
Emilia Clarke / Above Suspicion (2019)
Emilia Clarke / Last Christmas (2019)
Emilia Clarke / Murder Manual (2020)