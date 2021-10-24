Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke

Daha üç yaşındayken babasının çalıştığı tiyatrodaki Show Boat müzikalini izledikten sonra oyunculuğa ilgi duyan Emilia Clarke, kariyerine Londra Tiyatro merkezinde başladı. Doctors dizisiyle ile televizyona, Dinazor Saldırısı'ndaki Savannah karakteriyle ise sinemaya adım attı. 23 Ekim 2021 itibariyle 35. yaşını kutlayan İngiliz oyuncu Game of Thrones dizisindeki Deanerys Targanyen (Khaleesi) rolüyle dünya çapında üne kavuştu, Terminatör ve Star Wars gibi önemli yapımlara imza attı. İşte Emilia Clark'ın tiyatrodan Hollywood yıldızlığına giren kariyerinde imza attığı projeler...

Haberler

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 1
Emilia Clarke /  Drop the Dog (2009)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 2
Emilia Clarke / Triassic Attack (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 3
Emilia Clarke / HBO organizasyonu (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 4
Emilia Clarke / The Golden Nymph Awards (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 5
Emilia Clarke / Game of Thrones (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 6
Elliott Tittensor ve Emilia Clarke / Spike Island (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 7
Emilia Clarke / Shackled (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 8
Iain Glen ve Emilia Clarke / Game of Thrones (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 9
Emilia Clarke / 18. Awards Season Tea Party (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 10
Emilia Clarke / Dom Hemingway (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 11
Emilia Clarke / Metropolitan Museum of Art (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 12
Emilia Clarke / Game of Thrones (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 13
Emilia Clarke / Toronto International Film Festival (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 14
Emilia Clarke / 71. Annual Golden Globe Awards (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 15
Emilia Clarke / Game of Thrones (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 16
Emilia Clarke / 20. Annual Screen Actors Guild Awards (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 17
Emilia Clarke / Terminator Genisys (2015)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 18
Emilia Clarke / Game of Thrones (2015)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 19
Emilia Clarke / 21. Annual Screen Actors Guild Awards (2015)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 20
Emilia Clarke / Me Before You (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 21
Emilia Clarke / BAFTA Partisi (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 22
Peter Dinklage ve Emilia Clarke in Game of Thrones (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 23
Emilia Clarke / 68. Emmy Awards (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 24
Emilia Clarke / Voice from the Stone (2017)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 25
Emilia Clarke / Game of Thrones (2017)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 26
Emilia Clarke BAFTA partis (2017)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 27
Emilia Clarke / Wimbledon (2017)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 28
Emilia Clarke / 70. Emmy Awards (2018)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 29
Emilia Clarke / My Dinner With Herve / 2018
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 30
Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story Galası (2018)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 31
Emilia Clarke / Vanity Fair Oscar Partisi (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 32
Emilia Clarke / Solo: A Star Wars Story (2018)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 33
Emilia Clarke / Above Suspicion (2019)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 34
Emilia Clarke / Last Christmas (2019)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Emilia Clarke - 35
Emilia Clarke / Murder Manual (2020)

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER