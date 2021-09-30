Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard
30 Eylül 1975'de Paris'te dünyana gelen Marion Cotillard, yönetmen bir babanın ve oyuncu bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri tiyatro sahnelerinde olan Cotillard ilk kez babasına ait bir oyunda sahne aldı. 90'lı yılların ortalarında başlayan oyunculuk kariyeri Luc Besson imzalı Taxi ile yükselişe geçti.
2003 Tim Burton yapımı Big Fish ile uluslararası kariyerine başlayan Cotillard,Love Me If You Dare (Cesaretin Var mı Aşka) ile kendini kanıtlama fırsatı buldu. 2007 yılında vizyona giren La Vien En Rose adlı filmdeki, yönetmen Edith Piaf rolündeki başarısı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na layık görüldü. Kendini kanıtlayan güzel oyuncu, bu tarihten sonra Başlangıç, Halk Düşmanları, Paris'te Gece Yarısı, Macbeth, İki Gün, Bir Gece, Kara Şövalye Yükseliyor, Pas ve Kemik, Nine, Alt Tarafı Dünyanın Sonu,Müttefik, Assassin's Creed ve Aşk Mektupları gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. Bugün 46. yaşını kutlayan Marion Cotillard'ın dünde bugüne ekranlar önündeki değişimi ve kariyerindeki filmler...
Marion Cotillard / Chloé (1996)
Marion Cotillard / Taxi (1998)
Marion Cotillard / Furia (1999)
Marion Cotillard / Taxi 2 (2000)
Marion Cotillard / Centre International Deauville (2001)
Marion Cotillard / Les jolies choses (2001)
Marion Cotillard / Jeux d'enfants (2003)
Marion Cotillard / Big Fish (2003)
Marion Cotillard / Cinema Against AIDS Cannes (2004)
Marion Cotillard / Innocence (2004)
Marion Cotillard / Un long dimanche de fiançailles (2004)
Marion Cotillard / La boîte noire (2005)
Marion Cotillard ve Stéphan Guérin-Tillié / Edy (2005)
Marion Cotillard / Dikkenek (2006)
Marion Cotillard / A Good Year (2006)
Marion Cotillard / La môme (2007)
Johnny Depp ve Marion Cotillard / Public Enemies (2009)
Daniel Day-Lewis ve Marion Cotillard / Nine (2009)
Marion Cotillard / Lady Blue Shanghai (2010)
Marion Cotillard / Lady Rouge: The Eyes of Mars (2010)
Leonardo DiCaprio ve Marion Cotillard / Inception (2010)
Pascale Arbillot ve Marion Cotillard / Les petits mouchoirs (2010)
Marion Cotillard / Late Night With Jimmy Fallon (2011)
Marion Cotillard / Lady Grey London (2011)
Owen Wilson ve Marion Cotillard / Midnight in Paris (2011)
Marion Cotillard / Contagion (2011)
Marion Cotillard / 65. Cannes Film Festivali (2012)
Marion Cotillard / De rouille et d'os (2012)
Marion Cotillard / The Dark Knight Rises (2012)
Gary Oldman, David Bowie ve Marion Cotillard / David Bowie: The Next Day (2013)
Marion Cotillard / Blood Ties (2013)
Marion Cotillard / The Immigrant (2013)
Marion Cotillard / Deux jours, une nuit (2014)
Marion Cotillard / Macbeth (2015)
Marion Cotillard / Mal de pierres (2016)
Marion Cotillard /Juste la fin du monde (2016)
Marion Cotillard / Allied (2016)
Marion Cotillard / Assassin's Creed (2016)
Marion Cotillard / Cabourg Film Festivali (2017)
Marion Cotillard / Rock'n Roll (2017)
Charlotte Gainsbourg ve Marion Cotillard / Les fantômes d'Ismaël (2017)
Marion Cotillard / Gueule d'ange (2018)
Marion Cotillard / Nous finirons ensemble (2019)
Marion Cotillard / 72. Cannes Film Festivali (2019)
Marion Cotillard Chanel tanıtımında / Paris (2020)
Marion Cotillard / Bigger Than Us galası- 69. San Sebastian Film Festivali (2021)