Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard

30 Eylül 1975'de Paris'te dünyana gelen Marion Cotillard, yönetmen bir babanın ve oyuncu bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan beri tiyatro sahnelerinde olan Cotillard ilk kez babasına ait bir oyunda sahne aldı. 90'lı yılların ortalarında başlayan oyunculuk kariyeri Luc Besson imzalı Taxi ile yükselişe geçti. 2003 Tim Burton yapımı Big Fish ile uluslararası kariyerine başlayan Cotillard,Love Me If You Dare (Cesaretin Var mı Aşka) ile kendini kanıtlama fırsatı buldu. 2007 yılında vizyona giren La Vien En Rose adlı filmdeki, yönetmen Edith Piaf rolündeki başarısı ile En İyi Kadın Oyuncu Oscarı'na layık görüldü. Kendini kanıtlayan güzel oyuncu, bu tarihten sonra Başlangıç, Halk Düşmanları, Paris'te Gece Yarısı, Macbeth, İki Gün, Bir Gece, Kara Şövalye Yükseliyor, Pas ve Kemik, Nine, Alt Tarafı Dünyanın Sonu,Müttefik, Assassin's Creed ve Aşk Mektupları gibi pek çok önemli yapımda rol aldı. Bugün 46. yaşını kutlayan Marion Cotillard'ın dünde bugüne ekranlar önündeki değişimi ve kariyerindeki filmler...

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 1
Marion Cotillard / Chloé (1996)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 2
Marion Cotillard / Taxi (1998)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 3
Marion Cotillard / Furia (1999)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 4
Marion Cotillard / Taxi 2 (2000)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 5
Marion Cotillard / Centre International Deauville (2001)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 6
Marion Cotillard / Les jolies choses (2001)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 7
Marion Cotillard / Jeux d'enfants (2003)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 8
Marion Cotillard / Big Fish (2003)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 9
Marion Cotillard / Cinema Against AIDS Cannes (2004)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 10
Marion Cotillard / Innocence (2004)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 11
Marion Cotillard / Un long dimanche de fiançailles (2004)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 12
Marion Cotillard / La boîte noire (2005)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 13
Marion Cotillard ve Stéphan Guérin-Tillié / Edy (2005)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 14
Marion Cotillard / Dikkenek (2006)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 15
Marion Cotillard / A Good Year (2006)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 16
Marion Cotillard / La môme (2007)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 17
Johnny Depp ve Marion Cotillard / Public Enemies (2009)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 18
Daniel Day-Lewis ve Marion Cotillard / Nine (2009)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 19
Marion Cotillard / Lady Blue Shanghai (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 20
Marion Cotillard / Lady Rouge: The Eyes of Mars (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 21
Leonardo DiCaprio ve Marion Cotillard / Inception (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 22
Pascale Arbillot ve Marion Cotillard / Les petits mouchoirs (2010)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 23
Marion Cotillard / Late Night With Jimmy Fallon (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 24

Marion Cotillard / Lady Grey London (2011)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 25
Owen Wilson ve Marion Cotillard / Midnight in Paris (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 26
Marion Cotillard / Contagion (2011)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 27

Marion Cotillard / 65. Cannes Film Festivali (2012)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 28
Marion Cotillard / De rouille et d'os (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 29
Marion Cotillard / The Dark Knight Rises (2012)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 30
Gary Oldman, David Bowie ve Marion Cotillard / David Bowie: The Next Day (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 31
Marion Cotillard / Blood Ties (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 32
Marion Cotillard / The Immigrant (2013)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 33
Marion Cotillard / Deux jours, une nuit (2014)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 34
Marion Cotillard / Macbeth (2015)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 35
Marion Cotillard / Mal de pierres (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 36


Marion Cotillard /Juste la fin du monde (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 37
Marion Cotillard / Allied (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 38
Marion Cotillard / Assassin's Creed (2016)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 39
Marion Cotillard / Cabourg Film Festivali (2017)


Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 40

Marion Cotillard / Rock'n Roll (2017)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 41
Charlotte Gainsbourg ve Marion Cotillard / Les fantômes d'Ismaël (2017)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 42
Marion Cotillard / Gueule d'ange (2018)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 43
Marion Cotillard / Nous finirons ensemble (2019)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 44

Marion Cotillard / 72. Cannes Film Festivali (2019)

Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 45
Marion Cotillard Chanel tanıtımında / Paris (2020)
Tiyatrodan Hollywood yıldızlığına Marion Cotillard - 46

Marion Cotillard / Bigger Than Us galası- 69. San Sebastian Film Festivali (2021)

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