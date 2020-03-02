TJK, fark yaratan emekçi kadınları atlarla fotoğrafladı

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 11:29
Amaçlarının kadınlara farklı iş olanakları sunmak, bu konuda farkındalık yaratmak ve kadınları cesaretlendirerek farklı sektörlerde de başarıya ulaşabileceklerini göstermek olduğunu vurgulayan Sevim, "Projenin hazırlıklarına bir ay önce başladık. Çekimlerin bir bölümünü Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirdik. Bazı çekimleri kadınlarımızın çalıştığı alanlara taşıdık." dedi.
Oto tamirhanesi işleten, aynı zamanda kendisi de ustalık yapan Nuray Yücebudak, proje kapsamında eski bir yarış atı olan "My Pianist" ile kameranın karşısına geçti.
Sergide fotoğrafları yer alan diğer kadın girişimciler ve hikayeleri şöyle:
- Balıkçı Hülya Onaran, kar, yağmur, fırtına demeden her türlü hava koşulunu, birçok hayati riski göze alarak 25 yıldır mesleğini yapıyor. "Balıkçılık, erkek mesleğidir" tabusunu yıkan Onaran, eşinin desteğiyle mesleğinin getirdiği tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarmış. Olumsuz tepkilere göğüs geren Onaran, bir kadın balıkçı olarak yılmadan işine odaklanmış. Bu inadı da balıkçılık camiasında, bir "kadın balıkçı" olarak değil de bir "meslektaş" olarak bilinmesini sağlamış.
- Seyis Özlem Akça, TJK Silivri Aşım İstasyonu'nda seyis olarak görev yapıyor. Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi'nden haberdar olduktan sonra tam da kendisine göre olduğunu düşünüp, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda verilecek olan eğitimler için başvuruda bulunmuş. Eğitimlerini tamamladıktan sonra da üç yıl önce şimdiki işinde çalışmaya başlamış. Seyislik mesleğini severek yapan ve mutlu olduğunu ifade eden Akça, işini "annelik" duygularını ortaya koyarak yapıyor.
- Jokey Sinem Aydın, 2003 yılında Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden mezun oldu. Dört yıldır TJK'da Atla Terapi Merkezi'nde görev yapıyor. Her meslek gibi jokeyliğin de zorlukları olduğunu söyleyen Aydın, atlara olan sevgisi ve azmi sayesinde tüm engelleri aşmış ve o yıllarda kadınların yok denebilecek kadar az olduğu bir sektörde mesleğini sürdürmeyi başarmış.
- Erkek Berberi Tutku Bodrumlu, İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi. Okuldan artakalan zamanlarında erkek berberliği yapıyor. Saç tıraşından memnun olmayan bir erkek arkadaşının kendisini tıraş etmesini istemesiyle ilk tıraşını gerçekleştiren Bodrumlu, şimdi bir berber dükkanında çalışıyor ve ustasından berberlik mesleğinin inceliklerini öğreniyor.
- Türkiye'nin "ilk ve tek" kadın nalbantı Şeyma Kalkan, atlara olan sevgisinin önüne geçememiş ve Atçılık Meslek Yüksekokulu'na kaydolmuş. At sevgisini, her ikisi de seyis olan dedelerinden miras alan Kalkan, nalbantlığa da bu mesleğe duyduğu ilgi ve merak ile başlamış. Nalbantlık mesleğinin en güzel yanlarından birinin, bir canlının hayatına dokunmak olduğunu düşünen Şeyma Kalkan, gelecekte de bu mesleği sürdürmek istiyor.