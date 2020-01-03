Todd Phillips: Joker’in başarısının Batman’le bir ilgisi yok

Joker’in yönetmeni Todd Phillips, Batman efsanesiyle bağlantısının filmin büyük başarısında bir payı olmadığını ifade etti. Devam filmine bir kez daha yeşil ışık yakan Phillips, sevgi ve empati eksikliği gibi temaları ele alabileceğini vurguladı.

2019’un en çok konuşulan yapımlarından biri haline gelen Joker dünya çapında 1 milyar doları (yaklaşık 6 milyar TL) aşan bir gişe hasılatına imza attı.

1 milyar doları aşan ilk 18+’lik film olarak tarihe geçen yapım tüm zamanların en kârlı çizgi roman uyarlaması da oldu. (Fotoğraf: Todd Phillips, Joaquin Phoenix)

Yönetmen Todd Phillips "Filmin Batman’le olan bağının bir rolü olabilir mi? sorusunu yanıtladı. Deadline’a konuşan Phillips, Joker’in başarısının Batman olmadığını belirterek, “Bundan daha fazlasıydı” dedi.

Filmde insanlara hitap eden temalar olduğuna dikkat çeken Phillips, “Hiçbirimiz 18+ bir filmin dünya çapında 1 milyar doları aşabileceğini tahmin etmiyorduk. Ama sanırım filmdeki temalar insanlara gerçekten hitap etti” dedi.

Phillips, Joker’in senaryosunu yazarken dünyada merhamet ve nezaketin yok olmasıyla ilgili bir film yapmak istediklerini söyledi.

Phoenix’le bir devam filmi üzerinde çalışmaya da “açık” olduklarını belirten Phillips, yeni filmin orijinaline benzer şekilde çocukluk travması, sevgi ve empati eksikliği gibi temaları ele alabileceğini ifade etti.