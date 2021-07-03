Tokat saat kulesi 119 yıldır zamana tanıklık ediyor

03.07.2021 - 14:12
Bir asırdan fazla bir küre hiç durmadan çalışan tarihi saat kulesinin bakımını Ahmet Unan (53) yapıyor. Saat kulesinin altındaki iş yerinde baba yadigarı mesleğini icra eden Unan, 8 günde bir 132 basamak çıkıyor. 27 yıldır hafta bir gün saati kuran Unan, tarihi mekana gözü gibi bakıyor.
1902 yılında yapılan saat kulesi görüntüsünün yanı sıra mekanik sistemi ile de dikkat çekiyor.Tek bir mekanizma üzerinden 4 kadranın çalıştığına dikkat çeken Unan, “Saat kulesinde 4 saat olduğunu düşünenler var. Tek bir saat mekanizması üzerinden 4 kadran çalışıyor. Sistemi o ona göre yapmışlar. Şu anda kimse yapamaz zannetmiyorum" dedi.
Ağaç iskele ve terazi sisteminde bile aşınma olmadığını belirten Ahmet Unan "Çk güzel makine yapmışlar. Bunun terazisini oturtturmak bile zor. Yaklaşık üstünde 150 kilo yük var şu anda. Bu ağırlara rağmen saatin çarklarında aşınma yok” diye konuştu.ı.
Saat kulesinin bakımını zevkle yaptığını belirten Unan “Bazen sıkıldığım anlarda işi bırakıp saat kulesine çıkıyorum. En azından hem hava alıyorum, saatine bakıyorum. 10-15 dakika geçiriyorum, dinleniyorum. Yani ne bileyim ruhsal açıdan dinlendiriyor. Saat kulesinin balkonuna çıkıp dışarıyı şöyle Tokat'ı seyretmek bile insana bir huzur veriyor” dedi.
Tokat'ta ilk göze çarpan tarihi eserlerden biri olan saat kulesi Behzat Camii yanında Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine yaptırıldı.