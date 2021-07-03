Tokat saat kulesi 119 yıldır zamana tanıklık ediyor

1902 yılında yapılan saat kulesi görüntüsünün yanı sıra mekanik sistemi ile de dikkat çekiyor.Tek bir mekanizma üzerinden 4 kadranın çalıştığına dikkat çeken Unan, “Saat kulesinde 4 saat olduğunu düşünenler var. Tek bir saat mekanizması üzerinden 4 kadran çalışıyor. Sistemi o ona göre yapmışlar. Şu anda kimse yapamaz zannetmiyorum" dedi.