Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin zorlu motosiklet sahnesini anlattı

18.04.2021 - 15:09
Independent Türkçe'nin NME'den aktardığı habere göre The Graham Norton Show isimli programa konuk olan Cruise, bir uçuruma bakan devasa rampada motosiklet sürdüğünün görüldüğü sahnenin perde arkasından bahsetti.
Söz konusu görüntüler corona virüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen filmin prodüksiyonunun Norveç'te yeniden başladığı sırada kameralara yansımıştı.
Programda yapıma dair konuşan ünlü oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"O rampada motosiklet sürüyordum."
Sahnenin çekimi için Norveç'te 5 hafta geçirdiğini açıklayan Cruise şunları söyleyerek devam etti:
"Bunu 8 kez yaptım, bir günde 6 kez ve bir başka günde iki kez. Hazırlanmak ve sahneyi çözmek için bir yıl harcadık… Bunu çocukluğumdan beri yapmayı istiyordum. İlk yaptığımda can sıkıcıydı, ne olacağını bilmiyorduk. Ne kadar hazırlanmış olursanız olun, çok fazla şey çıkıyor… Zorlayıcıydı. Sahneyi çekmeye çalışmak heyecan vericiydi."
Cruise serinin 6. filminin çekimleri sırasında yönetmen Christopher McQuarrie'nin kendisine gülmemesi gerektiğini söylediğini de belirtmişti:
"Helikopterle uçuyordum, akrobatik hareketler yapıyorduk ve 'Tom gülüyorsun, gülmeyi bırak!' demişti."
Cruise'un yer aldığı Görevimiz Tehlike serisinin 7. filmi ve Top Gun: Maverick bir kez daha corona virüs pandemisi nedeniyle ertelendi.
Görevimiz Tehlike 7'nin vizyon tarihi 27 Mayıs 2022'ye ertelenirken, Tom Gun: Maverick'e verilen yeni gösterim tarihi 19 Kasım 2021.