Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7'nin zorlu motosiklet sahnesini anlattı

Sahnenin çekimi için Norveç'te 5 hafta geçirdiğini açıklayan Cruise şunları söyleyerek devam etti:

"Bunu 8 kez yaptım, bir günde 6 kez ve bir başka günde iki kez. Hazırlanmak ve sahneyi çözmek için bir yıl harcadık… Bunu çocukluğumdan beri yapmayı istiyordum. İlk yaptığımda can sıkıcıydı, ne olacağını bilmiyorduk. Ne kadar hazırlanmış olursanız olun, çok fazla şey çıkıyor… Zorlayıcıydı. Sahneyi çekmeye çalışmak heyecan vericiydi."