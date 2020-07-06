Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri)

Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanırken görüntülendi. Görevimiz Tehlike, set fotoğrafları yayınlanan tek film değil. İşte kimi sızan kimi ise resmi olarak yayınlanan ünlü filmlerin ve oyuncuların set halleri..

ntv.com.tr

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 1
Tehlikeli aksiyon sahnelerinde dublör kullanmayıp kendisini sık sık riske atmasıyla tanınan Tom Cruise (58) Görevimiz Tehlike 7'nin (Mission Impossible 7) çekimlerine hazırlanıyor.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 2

58 yaşındaki oyuncu helikopterli ve motosikletli sahneleri çekmek için prova yaptı.

İşte set fotoğrafları yayınlanan diğer filmler... 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 3
Tüm zamanların en çok izlenen filmi rekorunu 10 yıl boyunca taşıyan Avatar'ın devam halkasından yeni set fotoğrafı paylaşıldı.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 4
Daha önce ise Avatar 2'de zorlu yollarla ve yeni teknolojiler sayesinde yapılan sualtı çekimleri ortaya çıkmıştı.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 5
James Cameron, yönetmen koltuğundan seti yönetmeye devam ediyor.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 6

Avatar 2’nin ardından üç devfam filmi daha çekilecek. Üçüncü film 2023’te, dördüncü film 2025’te, beşinci film ise 2027’de gösterime girecek.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 7

Tom Hiddleston, Marvel’ın Sinematik Evreni’nden doğan Thor, The Avengers, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok ve Avengers: Infinity War filmlerindeki Loki karakterini bu defa dizi için canlandırıyor. Tom Hiddleston’a dizide Owen Wilson eşlik ediyor. İkili, Disney+ kanalı için hazırlanan Loki dizisi setinde ilk kez görüntülendi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 8

Atlanta’daki sette ikilinin yağmur altında ıslanma sahneleri çekildi.  

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 9

Keanu Reeves, başrolünü oynadığı The Matrix 4 filminin setinde objektiflere takıldı. 55 yaşındaki aktörü sevgilisi Alexandra Grant ziyaret etti. San Francisco’da çekimleri devam eden serinin dördüncü filminin, 21 Mayıs 2021’de vizyona girmesi planlanıyor.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 10

Margot Robbie, Gerçek Kötüler’in (Suicide Squad) devam filmi setinde. 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 11
Idris Elba, Steve Agee, David Dastmalchian, Nathan Fillion ile birlikte kamera karşısına geçen Robbie’nin Panama’da gerçekleştirilen çekimlerde kırmızı bir elbise giydiği görülüyor.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 12

Sylvester Stallone'un emekli bir süper kahramanı oynadığı gerilim filmi Samaritan’ın çekimleri Atlanta'da devam ediyor. 73 yaşındaki oyuncunun setten objektiflere yansıyan perişan hali dikkat çekti. Film, savaşta yok olduğu düşünülen bir süper kahramanın kaybolmadığını öğrenen bir gencin hikayesi anlatılıyor.

İşte diğer ünlülerin set görüntüleri... 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 13

Jennifer Hudson, Amerikalı müzisyen Aretha Franklin'in hayatını canlandırdığı biyografik Respect filminin setinde görüntülendi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 14

Jennifer Lopez başrollerini Owen Wilson ile paylaştığı  Marry Me’nin setinde gelinlikle görüntülendi. 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 15

Film, Lopez’in canlandırdığı pop star’ın, rock star olan nişanlısının düğünden hemen önce kendisini anlattığını öğrenmesi sonrası, karşısına çıkan ilk kişi olan matematik öğretmeni ile aynı davetliler önünde evlenmesi ve sonrasında gelişen ilişkilerini anlatıyor.  

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 16

Jennifer Lopez ve Owen Wilson, geçtiğimiz gün de Brooklyn’de yapılan çekimlerinde görüntülenmişti. Wilson, kucağında sevimli bir köpekle görülüyor.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 17

Oscar'lı oyuncu Meryl Streep ile İngiliz TV sunucusu James Corden, Netflix yapımı müzikal film The Prom'da birlikte rol alıyor.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 18
Ryan Murphy'nin yönetmenliğini üstlendiği filmin Los Angeles'taki setinde Streep ve Corden kostümleriyle görüntülendi. 41 yaşındaki Corden'in makyajla yaşlandırılmış hali dikkat çekti.
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 19

İngiliz oyuncu Benedict Cumberbatch, aktör Louis Wain’i canlandırdığı yeni biyografik filminde, 19. yüzyıl görünümündeki sette dramatik bir sahnenin çekiminde görüntülendi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 20

Makyajla Louis Wain’e benzetilen 43 yaşındaki aktör, kendini Londra otobüsünden dışarı atma sahnesinde yerde yatarken görüldü.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 21

Ünlü yıldız Liam Hemsworth, televizyon dizisi Dodge & Miles’ın Toronto’da yapılan çekimleri esnasında objektiflere yansıdı.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 22

29 yaşındaki oyuncu, bir taksinin kendisine çarptığı ve taksiciye sinirlenip bağırdığı sahnelerin çekimi esnasında görüntülendi. Hemsworth’un yaralanma sahneleri için yüzüne yaralı makyajı yapıldığı görüldü.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 23
Chadwick Boseman / Black Panther (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 24
Bradley Cooper ve Lady Gaga / A Star Is Born (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 25
John Krasinski / A Quiet Place (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 26
Joel Harlow ve Michael B. Jordan / Black Panther (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 27

Mandy Moore, This Is Us dizisinin setinde görüntülendi. 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 28

Bond serisinin 25'inci filminde beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat veren Daniel Craig, İtalya'nın Matera kentinde yapılan çekimlerde bir aksiyon sahnesi sonrasında, karakterinin kanlar içinde kaldığını gösteren makyajlı haliyle görüntülendi. 

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 29

Keanu Reeves / Bill&Ted 3 (2019)

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 30
Alvaro Morte (Profesör) / La Casa de Papel (2019)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 31

Sophia Loren / The Life Before Us (2019)

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 32
Christian Bale ve Adam McKay / Vice (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 33
Richard Madden / Bodyguard (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 34
Rachel Weisz / The Favourite (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 35
Brian May ve Gwilym Lee / Bohemian Rhapsody (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 36
Caitriona Balfe ve Sam Heughan / Outlander (2014)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 37
Danai Gurira ve Ryan Coogler / Black Panther (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 38
Benedict Cumberbatch / Patrick Melrose (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 39
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 40
Steve Carell ve Timothee Chalamet / Beautiful Boy (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 41
Yorgos Lanthimos ve Emma Stone / The Favourite (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 42
Rachel Weisz, Yorgos Lanthimos ve Olivia Colman / The Favourite (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 43
Benicio Del Toro ve Ben Stiller / Escape at Dannemora (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 44
Viggo Mortensen, Peter Farrelly ve Mahershala Ali / Green Book (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 45
Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Dimiter D. Marinov ve Mike Hatton / Green Book (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 46
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 47
Rachel Brosnahan ve Wakeema Hollis / The Marvelous Mrs. Maisel (2017)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 48
Spike Lee ve Adam Driver / BlacKkKlansman (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 49
Rob Marshall ve Emily Blunt / Mary Poppins Returns (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 50
Alfonso Cuaron ve Yalitza Aparicio / Roma (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 51
Nicole Kidman ve Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 52
Lucas Hedges / Boy Erased (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 53
Christian Bale, Steve Carell ve Adam McKay / Vice (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 54
Bo Burnham ve Elsie Fisher / Eighth Grade (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 55
Robert Redford ve David Lowery / The Old Man & the Gun (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 56
Charlize Theron ve Jason Reitman in Tully (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 57
Max Greenfield ve Darren Criss / American Crime Story (2016)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 58
Keri Russell / The Americans (2013)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 59
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 60
Hugh Grant / A Very English Scandal (2018)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 61
Elisabeth Moss / The Handmaid's Tale (2017)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 62
Donald Glover / Atlanta (2016)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 63
Sean Hayes, Eric McCormack, Debra Messing ve Megan Mullally / Will & Grace (1998)
Tom Cruise, Görevimiz Tehlike provalarında (Set halleri) - 64

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