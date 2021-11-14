Tom Cruise, Marvel ile görüşüyor

Haberler 14.11.2021 - 11:54 | Son Güncelleme : 14.11.2021 - 12:06
Bugün Hollywood’un en başarılı isimleri dahi Marvel Studios’un (Sinematik Evreni) yarattığı karakterlerden birini canlandırmak istiyor. Angelina Jolie (46) ve Salma Hayek’in (55) de geçen hafta vizyona giren Eternals filminde yer almaları da bunun kanıtı diyebiliriz.
Şu sıralar gündemi en çok meşgul eden konu ise Tom Curise’un (59) Marvel Sinematik Evreni'ne katılmak için bir süredir görüşmeler yapıyor olması. Görünen o ki seri film çılgınlığından uzak duran Cruise’u bile karlı bir teklifle Marvel’e çekmek mümkün.
Aslında bu haberi ilk kez duymuyoruz. Cruise Marvel Sinematik Evreni kurulurken 2008’deki ilk filmi Iron Man’de Tony Stark karakterini canlandırmak istiyordu. Hatta Görevimiz Tehlike’nin yıldızı Cruise’un, başarılı aktör Robert Downey Jr.’ın (56) başrol üstlendiği filmde yer almak için bir takım görüşmeler yaptığı da biliniyor.
Teknoloji, bilim ve eğlence dünyasındaki yayınlarıyla bilinen Giant Freakin Robot’un haberine göre, Cruise'un Marvel Sinematik Evreni'nde önemli bir rol oynamak için pazarlıkta olduğu söylentisiyle birkaç seçenek ortaya çıkıyor.
Bildiğimiz gibi 2015 yapımı Fantastik Dörtlü filmi yeniden başlatılıyor ve manşet için önemli bir isme ihtiyaç var.
Ancak Cruise’un Marvel’de yer alacağı söylemleri, internet kullanıcıları tarafından pek sıcak karşılanmıyor gibi. Çünkü bu duyumlar yayınlandığından bu yana, Twitter’da Cruise’un MCU’ya girmesine karşı büyük tepkiler var.