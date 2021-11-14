Tom Cruise, Marvel ile görüşüyor

Şu sıralar gündemi en çok meşgul eden konu ise Tom Curise’un (59) Marvel Sinematik Evreni'ne katılmak için bir süredir görüşmeler yapıyor olması. Görünen o ki seri film çılgınlığından uzak duran Cruise’u bile karlı bir teklifle Marvel’e çekmek mümkün.