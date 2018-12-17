Tom Cruise, Top Gun 2’nin (Top Gun: Maverick) çekimlerinde
ntv.com.tr
Tom Cruise, 2020’de vizyona girecek olan Top Gun serisinin devam filmi Top Gun: Maverick’in çekimlerinde görüntülendi.
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Tom Cruise, 2020’de vizyona girecek olan Top Gun serisinin devam filmi Top Gun: Maverick’in çekimlerini sürdürüyor.
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56 yaşındaki oyuncu, aksiyon filminin uçak sahnelerinin çekimlerinde görüntülendi.
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Cruise, California’daki Tahoe Gölü civarında yapılan çekimlerde F14 savaş uçağı içindeydi.
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Uçak çekimlerinde Cruise’un rol arkadaşı Miles Teller de vardı.
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Filmde Jennifer Connelly, Val Kilmer, Manny Jacinto ve Jon Hamm gibi isimlerin de yer aldığı biliniyor.
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Joseph Kosinski’nin yazıp yönettiği Top Gun: Maverick’in konusu şimdilik bilinmiyor.
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Filmle ilgili tek bilinen, Tom Cruise’un, ilk filmde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak seyirci karşısına çıkacağı.
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Geçen yıl çektiği Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filminin setinde dublör kullanmayan Tom Cruise, tehlikeli bir sahnenin çekimi esnasında kaza geçirmişti.
Top Gun’da dublör kullanıp kullanmadığı bilinmiyor.