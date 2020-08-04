Tom Cruise ve Elon Musk'ın uzay filminden yeni ayrıntılar

04.08.2020 - 13:05
Cruise ile birlikte Görevimiz Tehlike’de (Mission: Impossible) yer alan senarist McQuarrie’nin de projede yer alabileceği belirtiliyor. McQuarrie; Cruise, Liman ve van Sandwijk’in yanı sıra projede danışman olarak bulunacak. Öte yandan Cruise açısından da Görevimiz Tehlike 7 çalışmalarının devam ettiği kısa süre önce medyaya yansımıştı.
Henüz prodüksiyon aşamasında olmayan filmin ne zaman vizyona gireceğine dair net bir tarih bilinmiyor. Uzay filmine dair tasarılar devam ediyor olsa da hala bilinmeyen çok fazla nokta var.