Tom Cruise ve Elon Musk'ın uzay filminden yeni ayrıntılar

NASA'nın desteğiyle, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) Tesla CEO’su Elon Musk ile birlikte film çekmeye hazırlanan Tom Cruise'un yeni projesinden ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Filmin 200 milyon dolar bütçe ile çekileceği, 58 yaşındaki aktörün ise 30-60 milyon dolar kazanmayı hedeflediği ortaya çıktı.

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04.08.2020 - 13:05

NME'nin haberine göre Universal Picture’ın projeyi onaylaması için Tom Cruise’un yönetmen Doug Liman, Christopher McQuarrie ve PJ van Sandwijk ile birlikte canlı online görüşme yaptığı aktarıldı.

Filmin senaryosunun yazılma aşamasında olduğu ve yaklaşık 200 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 390 milyon TL) civarında bir bütçesinin olacağı tahmin ediliyor.

Cruise'un ise oyuncu ve yapımcı olarak 30 ile 60 milyon dolarlık (yaklaşık 208 ile 416 milyon TL) bir kazanç elde etmeyi planladığı düşünülüyor.

Cruise ile birlikte Görevimiz Tehlike’de (Mission: Impossible) yer alan senarist McQuarrie’nin de projede yer alabileceği belirtiliyor. McQuarrie; Cruise, Liman ve van Sandwijk’in yanı sıra projede danışman olarak bulunacak. Öte yandan Cruise açısından da Görevimiz Tehlike 7 çalışmalarının devam ettiği kısa süre önce medyaya yansımıştı.

Henüz prodüksiyon aşamasında olmayan filmin ne zaman vizyona gireceğine dair net bir tarih bilinmiyor. Uzay filmine dair tasarılar devam ediyor olsa da hala bilinmeyen çok fazla nokta var.