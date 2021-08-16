Tom Ford ikinci kitabını çıkarıyor

Amerikalı moda tasarımcısı ve film yönetmeni Tom Ford, ikinci kitabı olan Tom Ford 002'yi kasımda yayınlamaya hazırlanıyor.

Abone ol Paylaş









16.08.2021 - 10:50

Bir Influencer'ın, modelin veya ünlü bir yıldızın evine göz atıp siyah kapaklı ve beyaz yazı tipine sahip kalın ciltli bir coffe-table kitabını görmemek nadir olur. Çünkü bir Instagram hikayesinin veya Tiktok'un arka planında hemen her yerde görülen bu kitap Tom Ford'un on yıllık çalışmasını kataloglayan 416 sayfalık ilk kitabıdır.

Ford'un ilk kitabına doyamayanlar için, tasarımcının Kasım ayında ikinci kitabı Tom Ford 002'yi çıkaracağı duyuruldu.

Harpersbazaar'ın haberine göre; Tom Ford'un ikinci kitabı 444 sayfaya yayılacak. Bu ay 60 yaşına girecek olan Ford, bu ikinci kitabı Gucci sonrası 2004'ten bugüne kariyerin önemli noktalarını sergilemek için bir fırsat olarak görüyor.

Kendi adını taşıyan etiketinin gelişimini ve ikonik güneş gözlüklerinin yanı sıra kozmetik ürünlerini içerecek şekilde evrimini, ilk uzun metrajlı ilk filmi A Single Man ve ikinci filmi Nocturnal Animals'ı ve tasarımlarını giyen Julianne Moore gibi ünlülerin görünüşlerini içerecek.





Kitapta Mert & Marcus tarafından fotoğraflan Beyonce, Jennifer Lopez, Rihanna, Nicholas Hoult, Zendaya, Timothée Chalamet, Drake ve Gigi Hadid, Steven Klein, Inez & Vinoodh ve Nick Knight gibi isimler yer alıyor.







İkinci kitabın sayfa uzunluğu ilkinden daha uzun olsa da, Tom Ford'un ilk kitabına kıyasla ikinci kitabın inç ölçüleri daha küçük. Yine de, muhtemelen herhangi bir otel, ofis veya Influencer ve yıldızın evindeki her sehpanın üzerinde harika görünecek.