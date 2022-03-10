Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu

Tom Hanks'in Geppetto karakterine hayat verdiği canlı aksiyon türündeki Pinokyo (Pinocchio) filminden ilk kare yayınlandı.

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 10:30

Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu - 1

Pinokyo (Pinocchio) filmi seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Robert Zemeckis’in yönetmenliğini üstlendiği canlı aksiyon şeklinde çekilen film, bu yılın sonunda yayına hazır hale gelecek. 

Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu - 2

Başrolde Tom Hanks’in yer aldığı filmden ilk kare geldi. 65 yaşındaki Amerikalı oyuncu, filmde Pinokyo’nun babası, marangoz Geppetto karakterini canlandırıyor. 

Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu - 3

Filminde kadrosunda ayrıca Benjamin Evan Ainsworth, Cynthia Erivo, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco ve Luke Evans da yer alıyor.

Film, eylül ayında Disney+ kanalında gösterilecek.

Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu - 4

Film, tıpkı masaldaki gibi, marangozun yaptığı tahtadan çocuğun gerçek bir çocuğa dönüşmesini konu alıyor.

Tom Hanks Pinokyo filminde Geppetto oldu - 5

ANİMASYONU OSCAR KAZANDI

Orijinali 1940 yılında çekilen animasyon, When You Wish Upon a Star şarkısıyla En İyi Film Müziği Oscar’ını kazanmıştı.

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