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Tom Hardy'nin değişimi (42. doğum günü)

Band of Brothers (Kardeşler Takımı) ile başlayan kariyerinde Inception (Başlangıç) ile zirve yapan İngiliz oyuncu Tom Hardy, 42. yaşını (15 Eylül itibariyle) kutluyor. İşte Tom Hardy'nin dünden bugüne değişimi ve filmleri...

  • 1

    Tom Hardy / Band of Brothers (2001)
  • 2

    Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
  • 3

    Tom Hardy / Star Trek: Nemesis (2002)
  • 4

    Tom Hardy /Layer Cake (2004)
  • 5

    Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
  • 6

    Tom Hardy / The Virgin Queen (2005)
  • 7

    Tom Hardy VE Sophie Okonedo/ Scenes of a Sexual Nature (2006)
  • 8

    Tom Hardy / Cape Wrath (2007)
  • 9

    Tom Hardy / Stuart: A Life Backwards (2007)
  • 10

    Tom Hardy / Bronson (2008)
  • 11

    Tom Hardy ve Charlotte Riley / Wuthering Heights (2009)
  • 12

    Tom Hardy / The Take (2009)
  • 13

    Tom Hardy / Inception (2010)
  • 14

    Tom Hardy / Tinker Tailor Soldier Spy (2011)
  • 15

    Tom Hardy / Warrior (2011)
  • 16

    Tom Hardy / Lawless (2012)
  • 17

    Tom Hardy ve Chris Pine / This Means War (2012)
  • 18

    Christian Bale ve Tom Hardy / The Dark Knight Rises (2012)
  • 19

    Tom Hardy / Locke (2013)
  • 20

    Tom Hardy / Peaky Blinders (2013)
  • 21

    Tom Hardy / The Drop (2014)
  • 22

    Tom Hardy / The Drop (2014)
  • 23

    Tom Hardy / Mad Max: Fury Road (2015)
  • 24

    Tom Hardy / Taboo (2017)
  • 25

    Tom Hardy / Venom (2018)
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