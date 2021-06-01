Tom Holland 25. yaşını kutluyor

Hollywood'un en genç Spider Man'i yani Örümcek Adam'ı Tom Holland 25. yaşını kutluyor. Hem aktörün kariyerine bir bakalım hem de önceki Spider Man filmlerini hatırlayalım...

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01.06.2021 - 12:24

Lisede zorbalığa uğrayan, sevdiği kıza aşkını itiraf edemeyen, içine kapanık bir öğrenci olan Peter Parker, bir deney sırasında bir örümcek tarafından ısırıldı. Ve ardından bileklerinden ağlar fırlatan, yüksek binalar arasında salınan, kötülerle mücadele eden ve gençlerin rol modeli haline gelen Spider Man efsanesi başladı.







Stan Lee ve Steve Ditko tarafından çizilen, ilk defa 1962'de Marvel Comics'in "Amazing Fantasy" isimli çizgi romanının 15. sayısında ortaya çıkan Örümcek Adam o günden bu yana, dünyanın en popüler süper kahramanlarından biri oldu.







Onu beyazperdede canlandırmaksa her genç aktörün rüyasını süsledi. Kendi halinde İngiliz bir aktörken; efsanevi süper kahramana hayat veren bir yıldıza dönüşen Tom Holland, 25'inci yaşını kutluyor.







1 Haziran 1996'da Londra'da dünyaya gelen Tom, hem sinemada hem de tiyatro sahnesinde birçok yapımda rol aldı. Kariyerindeki büyük sıçramayı 2016'da "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filmindeki rolüyle yaptı.





Filmde Tony Stark'ın yani Iron Man genç Peter'ı, Kaptan Amerika'nın takımına karşı kendi takımına aldı. Filmin oyuncu seçmeleri sırasında karşılıklı sahnede Robert Downey Jr.'ın ansızın doğaçlama yapmaya başlamasıyla ona ayak uyduran Holland, hem rolü hem de JR'ın saygısını kazandı.







Ardından Örümcek Adam: Eve Dönüş, Avengers: Sonsuzluk Savaşı, Avengers: Endgame ve Örümcek-Adam: Evden Uzakta filmleri geldi. Tom Holland, kış aylarında vizyona girecek "Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok" filminin de başrolünde.







Gençlerin rol modeli olmanın ciddiyetinden bahseden ve "Büyük güçler büyük sorumlulukları beraberinde getiriyor" diyen Holland'ın çocukken rol modeli ise Örümcek Adam’ın ilk sinema uyarlamasında boy gösteren Tobey Maguire olmuş.







2002'de vizyona giren, 2004 ve 2007'de üçlemeyi tamamlayan seri dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar dolar hasılat yakaladı.Bugün 45 yaşını süren Maguire ise sinemaseverlerin gönlünde ilk Örümcek Adam olarak yerini koruyor.

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