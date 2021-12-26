Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat

Haberler 26.12.2021 - 14:09
Martin Scorsese, 2019'da çizgi roman uyarlamalarının sinema olmadığını söyleyerek ve onları tema parkı gezintileriyle karşılaştırarak Marvel hayranlarını öfkelendirdi. O zamandan beri, birçok yüksek profilli yönetmen ya benzer yorumlar yaptı ya da Marvel'ı övdü. Şimdi de, gişeye damga vuran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminin yıldızı Tom Holland tartışmaya katıldı.
The Hollywood Reporter'a konuşan ve hem süper kahraman filmlerinde hem de Oscar'a aday gösterilen The Impossible'da rol alan Tom Holland, Marvel filmlerinin gerçek sanat olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Holland "Scorsese'ye 'Bir Marvel filmi yapmak ister miydiniz?' diye sorabilirsiniz. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor çünkü hiç Marvel filmi çekmedi.Marvel filmleri de yaptım Oscar dünyasında konuşulan filmler de ve gerçekten tek fark birinin diğerinden çok daha pahalı olması" dedi.
Hollywood yıldızı "Karakteri incelediğim biçim, yönetmenin hikaye örgüsünü ve karakterleri çizme şekli, hepsi aynı, sadece farklı bir ölçekte yapılıyor. Bu yüzden onların gerçek sanat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
25 yaşındaki oyuncu Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta (Spider-Man: No Way Home) hem de Oscar kazanmaya aday The Power of the Dog'da rol alan Benedict Cumberbatch gibi yıldızları işaret ederek bu sürecin Marvel filmleriyle bağımsız filmlerde aynı olduğu tespitini Cumberbatch'in tekrarlayacağını söyledi.
Holland "Bu filmleri yaparken, iyi ya da kötü, milyonlarca kişinin onları izleyeceğini bilirsiniz. Oysa küçük bir bağımsız film yaparken, çok iyi değilse kimse izlemez. Bu yüzden yanında farklı baskı seviyeleri getirir" dedi.
Tom Holland "Yani Oscar'a layık türde filmler de süper kahraman filmleri de yapmış Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr ya da Scarlett Johansson gibi kişilere sorabilirsiniz ve size ikisinin aynı olduğunu, sadece ölçeklerinin farklı olduğunu söyleyeceklerdir. Bir de Oscar filmlerinde daha az tayt var" dedi.