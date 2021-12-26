Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat

Örümcek Adam'ın (Spider Man) yıldızı Tom Holland, Marvel filmleri için "Sinema değil" diyen Martin Scorsese'in sözleri üzerinden yeni bir polemiğin fitilini ateşledi. 25 yaşındaki oyuncu "Deneyimli yönetmen için Marvel filmlerinin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor çünkü hiç Marvel filmi çekmedi. Marvel filmleri gerçek sanat" dedi.

Haberler 26.12.2021 - 14:09

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 1

Martin Scorsese, 2019'da çizgi roman uyarlamalarının sinema olmadığını söyleyerek ve onları tema parkı gezintileriyle karşılaştırarak hayranlarını öfkelendirdi. O zamandan beri, birçok yüksek profilli yönetmen ya benzer yorumlar yaptı ya da Marvel'ı övdü. Şimdi de, gişeye damga vuran Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminin yıldızı Tom Holland tartışmaya katıldı.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 2

The Hollywood Reporter'a konuşan ve hem süper kahraman filmlerinde hem de Oscar'a aday gösterilen The Impossible'da rol alan Tom Holland, Marvel filmlerinin gerçek sanat olarak görülmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 3

Independent Türkçe'nin haberine göre; Holland "Scorsese'ye 'Bir Marvel filmi yapmak ister miydiniz?' diye sorabilirsiniz. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor çünkü hiç Marvel filmi çekmedi.Marvel filmleri de yaptım Oscar dünyasında konuşulan filmler de ve gerçekten tek fark birinin diğerinden çok daha pahalı olması" dedi.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 4

Hollywood yıldızı "Karakteri incelediğim biçim, yönetmenin hikaye örgüsünü ve karakterleri çizme şekli, hepsi aynı, sadece farklı bir ölçekte yapılıyor. Bu yüzden onların gerçek sanat olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 5

25 yaşındaki oyuncu Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'ta (Spider-Man: No Way Home) hem de Oscar kazanmaya aday The Power of the Dog'da rol alan Benedict Cumberbatch gibi yıldızları işaret ederek bu sürecin Marvel filmleriyle bağımsız filmlerde aynı olduğu tespitini Cumberbatch'in tekrarlayacağını söyledi.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 6

Holland "Bu filmleri yaparken, iyi ya da kötü, milyonlarca kişinin onları izleyeceğini bilirsiniz. Oysa küçük bir bağımsız film yaparken, çok iyi değilse kimse izlemez. Bu yüzden yanında farklı baskı seviyeleri getirir" dedi.

Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat - 7

Tom Holland "Yani Oscar'a layık türde filmler de süper kahraman filmleri de yapmış Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr ya da Scarlett Johansson gibi kişilere sorabilirsiniz ve size ikisinin aynı olduğunu, sadece ölçeklerinin farklı olduğunu söyleyeceklerdir. Bir de Oscar filmlerinde daha az tayt var" dedi.

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