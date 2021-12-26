Tom Holland: Marvel filmleri gerçek sanat

Independent Türkçe'nin haberine göre; Holland "Scorsese'ye 'Bir Marvel filmi yapmak ister miydiniz?' diye sorabilirsiniz. Ama bunun nasıl bir şey olduğunu bilmiyor çünkü hiç Marvel filmi çekmedi.Marvel filmleri de yaptım Oscar dünyasında konuşulan filmler de ve gerçekten tek fark birinin diğerinden çok daha pahalı olması" dedi.