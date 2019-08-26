Tom Holland: Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak

"Şimdi de Los Angeles'ta savaşan elf arkadaşlarız" diyen Holland, "Örümcek Adam karakterinin Marvel'ı terk etmesi hakkında, "Beş harika film çektik. Beş muhteşem yıl oldu. Hayatımın en harika zamanlarını yaşadım. Kim bilir gelecek neler gösterecek? Ama bildiğim tek şey; Örümcek Adam'ı oynarken çok keyifli zaman geçirmeye devam edeceğim. Çok eğlenceli olacak, her ne şekilde ilerlemeyi seçersek seçelim. Örümcek Adam'ın geleceği farklı olacak, ama aynı derecede harika ve şaşırtıcı olacak ve onu daha da havalı hale getirmek için yeni yollar bulacağız" diye konuştu.