Tom ve Jerry, Temel Reis'in çizeri Gene Deitch'in ölümünün ardından sanatçılardan saygı duruşu nitelikli çizimler

Tom ve Jerry, Temel Reis'in yaratıcısı Oscar'lı sanatçı Gene Deitch'in ölümünün ardından 25 sanatçı, çizimleriyle anısına saygı duruşunda bulundu

24.04.2020 - 16:58 | Son Güncelleme : 24.04.2020 - 17:01

Tom & Jerry, Temel Reis bir dönemin çocukları için unutulmazdı. Bugünün çocukları için de hala ilgi çekici olan bu çizgi filmlerin yaratıcısı, Oscar'lı animasyon sanatçısı Gene Deitch, hafta başında hayatını kaybetti.

25 sanatçı, 95 yaşında hayata gözlerini yuman Deitch’in ardından, çizimleriyle anısına saygı duruşunda bulundu.

İllüstratör, animatör, karikatürist ve aynı zamanda film yönetmeni olan Amerikalı sanatçı, en çok Tom & Jerry, Temel Reis çalışmasıyla bilinse de Munro, Tom Terrific ve Nudnik animasyon karakteriyle de tanınıyordu.

1924 Chicago doğumlu sanatçı, kariyerinde pek çok ödül kazandı. Sidney The Elephant, Gaston le Crayon gibi karakterlerin de yaratıcısı olan Deitch, 1958 yılında Sidney’s Family Tree ile Oscar adayı oldu, 1960’ta Munro ile ödülü kazandı. Daha sonra iki defa daha ödüle aday gösterilen Deitch ayrıca Temel Reis çizgi filmlerinde ve Tom ve Jerry kısa filmlerinde görev yaptı.

1959 yılında, şimdiki eşi Zdenka Majmanova ile tanışmasının ardından Prag’a taşınan sanatçı, burada geçirdiği yıllarda 70’ten fazla animasyon filme ve televizyon dizisine imza attı. Hatıralarını anlattığı For the Love of Prague isimli kitapta Deitch kendisini “30 yıllık Komünist Parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ya da çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tanımlamıştı.

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