Tom ve Jerry, Temel Reis'in çizeri Gene Deitch'in ölümünün ardından sanatçılardan saygı duruşu nitelikli çizimler

1924 Chicago doğumlu sanatçı, kariyerinde pek çok ödül kazandı. Sidney The Elephant, Gaston le Crayon gibi karakterlerin de yaratıcısı olan Deitch, 1958 yılında Sidney’s Family Tree ile Oscar adayı oldu, 1960’ta Munro ile ödülü kazandı. Daha sonra iki defa daha ödüle aday gösterilen Deitch ayrıca Temel Reis çizgi filmlerinde ve Tom ve Jerry kısa filmlerinde görev yaptı.

1959 yılında, şimdiki eşi Zdenka Majmanova ile tanışmasının ardından Prag’a taşınan sanatçı, burada geçirdiği yıllarda 70’ten fazla animasyon filme ve televizyon dizisine imza attı. Hatıralarını anlattığı For the Love of Prague isimli kitapta Deitch kendisini “30 yıllık Komünist Parti diktatörlüğünde Prag’da yaşayan ya da çalışan tek özgür Amerikalı” olarak tanımlamıştı.