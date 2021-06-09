Tom Cruise Görevimiz Tehlike 7 çekimleri için baskı altında

ntv.com.tr 09.06.2021 - 11:04
Tom Cruise'un, Covid-19 pandemisi nedeniyle bir dizi gecikmeyle karşılaşan Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filminin çekimlerini bitirmesi için 'büyük baskı' altında olduğu öğrenildi.
Başlangıçta Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanan ve merakla beklenen film, salgın kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle birkaç kez ertelenmişti. Her şey planlandığı gibi giderse aksiyon filminin artık önümüzdeki yılın mayıs ayında vizyona girmesi bekleniyor.
SETTE VAKALAR ÇIKTI
Ancak çekimlere yapılan son darbe, prodüksiyondan bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması ve sonrasında setten 10 kişinin corona virüse yakalanmasıyla setin 14 Haziran'a kadar durdurulması oldu. Bu da Tom Cruise ve ekibin diğer üyelerinin karantinaya girmesi anlamına geliyordu.
ACELE EDİYOR
Aksiliklere rağmen, Tom Cruise çekimlerin bir an önce tamamlanması için acele ediyor. The Sun'a konuşan bir kaynağa göre, ekip, çekimlerin önceden planlanmış gelecekteki projelerle çakışabileceğinden endişe duyuyor. Kaynak, çok fazla erteleme alan filmin zamanında bitirilmesi için ekibin üzerinde büyük bir baskı kurulduğunu söyledi.
Kaynak, ekip üyelerinin bir kısmının gelecek projeler için anlaşmalarını çoktan tamamladığını belirtti. Cruise’un ekibin bir kısmının gitmesi halinde yerlerine yeni isimleri bulmak için harekete geçeceğini söyledi.
Filmin büyük bir kısmının çekimlerinin tamamlandığı, ancak henüz büyük bir sahnenin çekilmediği öğrenildi.
SES KAYITLARI SIZDIRILMIŞTI
Aralık ayında, 58 yaşındaki Tom Curise’un, gişe rekorları kıran filmi çekerken corona virüs güvenlik protokollerinin önemi konusundaki endişelerini dile getirirken, set çalışanlarına hakaret ettiği ses kaydı sızdırılmıştı.
Ses kayıtlarında aktörün, Londra'da sette sosyal mesafe kurallarına uymadığı için set çalışanlarına bağırdığı duyuluyordu. The Sun gazetesinin yayınladığı, Görevimiz Tehlike 7 (Mission: Impossible 7) filmi setinden sızan ses kaydında, Tom Cruise’un set arkadaşlarını azarlamaları duyulabiliyordu. Küfür de içeren konuşmasında ünlü oyuncu, “Bunu tekrar yaptığınızı görürsem defolup gidersiniz. Bu ekipte herhangi biri yaparsa iş biter. Sen de, sen de. Ve sen, bir daha bu lanet şeyi yapmayacaksın” diye sesleniyordu.
"DEFOLUP GİDERSİNİZ!"
Bilgisayar ekranı karşısında sosyal mesafeyi korumadan duran iki ekip üyesini azarlayan Cruise küplere binmişti. Ses kaydında ünlü oyuncu, “Bizim sayemizde Hollywood film çekimlerine geri döndü. Binlerce iş yaratıyoruz” diyerek küfür ediyordu.
Cruise, “İşte bu kadar. Özür dilemek yok. Onu, endüstri kapandığında evlerini kaybedenlere söyleyebilirsiniz. Biz bu lanet filmi durdurmayacağız. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem defolup gidersiniz!” diye de ekliyordu.