Top Gun: Maverick’in fragmanına 14 milyon tık
Tom Cruise’un başrolde yer aldığı 1986 tarihli efsane filmi Top Gun’ın devamı olan Top Gun: Maverick’in fragmanı kısa sürede 14 milyon kez izlendi.
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Tom Cruise’un Kelly McGillis ile başrollerini paylaştığı 1986 tarihli efsane filmi Top Gun’ın devamı olan Top Gun: Maverick’in fragmanı dün yayınladı.
TOP GUN: MAVERICK FRAGMANI (İZLE)
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Yönetmenliğini Joseph Kosinski’nin üstlendiği Top Gun 2’nin fragmanı dijital platformlarda yayınlanmasının üzerinden 12 saat geçmeden 8,5 milyon izleyiciye ulaştı. Fragmanın YouTube üzerinden izlenme rakamı 14 milyonu geçti.
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Başrolleri Jennifer Connelly ve Jon Hamm ile birlikte paylaşan Tom Cruise, San Diego’daki Comic-Con adlı çizgi roman ve televizyon buluşmasında yeni filmle ilgili detayları paylaştı.
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57 yaşındaki ABD’li oyuncu, festivale gelen hayranlarına, “Her zaman ‘Bir sonraki filmi ne zaman çekeceksin’ diye soruyorlardı. Çok sabırlı davrandınız. Bu filmi çekmenin size karşı bir sorumluluk olduğunu hissetmeye başlamıştım” dedi.
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Tom Cruise’u dünya çapında bir yıldız haline getiren film, dünyada 350 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti.
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Cruise’un ilk filmde olduğu gibi ABD Deniz Kuvvetleri Teğmeni Pete Mitchell olarak hayranlarının karşısına çıkacağı film, Türkiye’de 26 Haziran 2020’de vizyona girecek.
TOP GUN: MAVERICK FRAGMANI (İZLE)