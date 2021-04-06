Toplanan atıklar sanat eserine dönüşüyor

Sanatçı Uğur Çalışkan, yaşama içgüdüsünün temel ve en güçlü içgüdü olduğunu, tüm canlıların şartlar ne olursa olsun yaşamını sürdürmek, var olabilmek için mücadele ettiğini ve bu konunun yaptığı çalışmaların alt yapısını oluşturduğunu söyledi.