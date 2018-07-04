Toy Story aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? (Tüm zamanların en yüksek hasılatlı animasyon filmleri)
ntv.com.tr
Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Toy Story'nin (Oyuncak Hikayesi) devam halkası bugün seyirciyle buluştu. Animasyon filmleri arasında hatırı sayılır bir gişe başarısına sahip olan Toy Story'nin dördüncü filmiyle geleneği bozup bozmayacağı şimdiden gündeme oturdu. İşte Toy Story 4 ile tekrar gündemde olan; Shrek’ten Minyonlar’a, Kayıp Balık Nemo’dan Kayıp Balık Dori’ye en çok izlenen, en yüksek hasılat getiren ve IMDb'de en çok seyirci oyu alan animasyonlar...
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1Vizyona girdiği ülkelerde yılın en öne çıkan gişe performanslarından birini sunan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aşma başarısını gösterdi. 269,45 milyonluk görkemli açılışıyla ABD'de tüm zamanların en iyi animasyon açılışına imza atan ve ABD'de toplamda şu ana kadar elde ettiği 574 milyon dolarla ülkenin tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmler listesinde dokuzuncu sırada yer alan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), ABD dışında vizyona girdikçe bu performansını dünya geneline yaymayı başardı.
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Çin'de en iyi Pixar filmi açılışını gerçekleştiren ve bu ülkede toplamda 53,5 milyon dolara erişen; Brezilya, Avustralya, Britanya, Meksika gibi önemli pazarların her birinden de 30 milyon dolar üzerinde hasılat elde eden İnanılmaz Aile 2, Temmuz ayının son günü itibarıyla global olarak 1 milyar dolar hasılat barajını aşmayı başardı.
İşte İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) gibi tarihe geçen animasyon filmleri...
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325- Cars (Arabalar) - 2006
ABD hasılatı: 244,082,982 dolar
Açılış haftası hasılatı: 60,119,509 dolar
IMDb oyu: 7.1
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424- Toy Story (Oyuncak Hikayesi) - 1999
ABD hasılatı: 245,852,179 dolar
Açılış haftası hasılatı: 57,388,839 dolar
IMDb oyu: 7.9
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523- Moana (2016)
ABD hasılatı: 248,757,044 dolar
Açılış haftası hasılatı: 56,631,401 dolar
IMDb oyu: 7.6
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622- Despicable Me (Çılgın Hırsız) - 2010
ABD hasılatı: 251,513,985 dolar
Açılış haftası hasılatı: 56,397,125 dolar
IMDb oyu: 7.7
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721- The Lego Movie (Lego Filmi) - 2014
ABD hasılatı: 257,760,692 dolar
Açılış haftası hasılatı: 69,050,279 dolar
IMDb oyu: 7.8
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820- Incredibles (İnanılmaz Aile) - 2004
ABD hasılatı: 261,441,092 dolar
Açılış haftası hasılatı: 70,467,623 dolar
IMDb oyu: 8.0
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919- Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız) - 2017
ABD hasılatı: 264,624,300 dolar
Açılış haftası hasılatı: 72,434,025 dolar
IMDb oyu: 6.3
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18- Shrek (Şrek) - 2001
ABD hasılatı: 267,665,011 dolar
Açılış haftası hasılatı: 42,347,760 dolar
IMDb oyu: 7.9
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1117- Monsters University (Sevimli Canavarlar Üniversitesi) - 2013
ABD hasılatı: 268,492,764 dolar
Açılış haftası hasılatı: 82,429,469 dolar
IMDb oyu: 7.3
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1216- Sing (Şarkını Söyle) - 2016
ABD hasılatı: 270,395,425 dolar
IMDb oyu: 7.1
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1315- Monsters, Inc. (Sevimli Canavarlar) - 2001
ABD hasılatı: 289,916,256 dolar
Açılış haftası hasılatı: 62,577,067 dolar
IMDb oyu: 8.1
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1414- Up (Yukarı Bak) - 2009
ABD hasılatı: 293,004,164 dolar
Açılış haftası hasılatı: 68,108,790 dolar
IMDb oyu: 8.3
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1513- Shrek The Third (Şrek 3) - 2007
ABD hasılatı: 322,719,944 dolar
Açılış haftası hasılatı: 121,629,270 dolar
IMDb oyu: 6.5
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1612- Minions (Minyonlar) - 2015
ABD hasılatı: 336,045,770 dolar
Açılış haftası hasılatı: 115,718,405 dolar
IMDb oyu: 6.4
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1711- Zootopia (Zootropolis) - 2016
ABD hasılatı: 341,268,248 dolar
Açılış haftası hasılatı: 75,063,401 dolar
IMDb oyu: 8.0
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1810- Inside Out (Ters Yüz) - 2015
ABD hasılatı: 356,461,711 dolar
Açılış haftası hasılatı: 90,440,272 dolar
IMDb oyu: 8.2
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9- Despicable Me 2 (Çılgın Hırsız 2) - 2013
ABD hasılatı: 368,061,265 dolar
Açılış haftası hasılatı: 83,517,315 dolar
IMDb oyu: 7.4
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208- The Secret Life of Pets (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı) - 2016
ABD hasılatı: 368,384,330 dolar
Açılış haftası hasılatı: 104,352,905 dolar
IMDb oyu: 6.5
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217- Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) - 2003
ABD hasılatı: 380,843,261 dolar
Açılış haftası hasılatı: 70,251,710 dolar
IMDb oyu: 8.1
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226- Frozen (Karlar Ülkesi) - 2013
ABD hasılatı: 400,738,009 dolar
Açılış haftası hasılatı: 67,391,326 dolar
IMDb oyu: 7.5
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235- Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3) - 2010
ABD hasılatı: 415,004,880 dolar
Açılış haftası hasılatı: 110,307,189 dolar
IMDb oyu: 8.3
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4- The Lion King (Aslan Kral) - 1994
ABD hasılatı: 422,783,777 dolar
Açılış haftası hasılatı: 40,888,194 dolar
IMDb oyu: 8.5
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253- Shrek 2 (Şrek 2) - 2004
ABD hasılatı: 441,226,247 dolar
Açılış haftası hasılatı: 108,037,878 dolar
IMDb oyu: 7.2
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1- Finding Dori (Kayıp Balık Dori) - 2016
Toplam: 1,028,570,889 dolar
ABD hasılatı: 486,295,561 dolar
Açılış haftası hasılatı: 135,060,273 dolar
IMDb oyu: 7.3
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2- Incredibles 2 (İnanılmaz Aile 2) - 2018
Toplam: 1,242,805,359 dolar
ABD hasılatı: 608,581,744 dolar
Açılış haftası hasılatı: 182,687,905 dolar
Toplam:
IMDb oyu: 8.3