Toy Story aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? (Tüm zamanların en yüksek hasılatlı animasyon filmleri)

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Vizyona girdiği ülkelerde yılın en öne çıkan gişe performanslarından birini sunan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aşma başarısını gösterdi. 269,45 milyonluk görkemli açılışıyla ABD'de tüm zamanların en iyi animasyon açılışına imza atan ve ABD'de toplamda şu ana kadar elde ettiği 574 milyon dolarla ülkenin tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmler listesinde dokuzuncu sırada yer alan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), ABD dışında vizyona girdikçe bu performansını dünya geneline yaymayı başardı.