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Toy Story aynı başarıyı tekrarlayabilecek mi? (Tüm zamanların en yüksek hasılatlı animasyon filmleri)

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Efsanevi ve bol ödüllü animasyon üçlemesi Toy Story'nin (Oyuncak Hikayesi) devam halkası bugün seyirciyle buluştu. Animasyon filmleri arasında hatırı sayılır bir gişe başarısına sahip olan Toy Story'nin dördüncü filmiyle geleneği bozup bozmayacağı şimdiden gündeme oturdu. İşte Toy Story 4 ile tekrar gündemde olan; Shrek’ten Minyonlar’a, Kayıp Balık Nemo’dan Kayıp Balık Dori’ye en çok izlenen, en yüksek hasılat getiren ve IMDb'de en çok seyirci oyu alan animasyonlar...

  • 1

    Vizyona girdiği ülkelerde yılın en öne çıkan gişe performanslarından birini sunan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) dünya genelinde 1 milyar dolar hasılatı aşma başarısını gösterdi. 269,45 milyonluk görkemli açılışıyla ABD'de tüm zamanların en iyi animasyon açılışına imza atan ve ABD'de toplamda şu ana kadar elde ettiği 574 milyon dolarla ülkenin tüm zamanların en çok hasılat toplayan filmler listesinde dokuzuncu sırada yer alan İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2), ABD dışında vizyona girdikçe bu performansını dünya geneline yaymayı başardı.
  • 2

    Çin'de en iyi Pixar filmi açılışını gerçekleştiren ve bu ülkede toplamda 53,5 milyon dolara erişen; Brezilya, Avustralya, Britanya, Meksika gibi önemli pazarların her birinden de 30 milyon dolar üzerinde hasılat elde eden İnanılmaz Aile 2, Temmuz ayının son günü itibarıyla global olarak 1 milyar dolar hasılat barajını aşmayı başardı.

    İşte İnanılmaz Aile 2 (Incredibles 2) gibi tarihe geçen animasyon filmleri... 

  • 3

    25- Cars (Arabalar) - 2006

    ABD hasılatı: 244,082,982 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 60,119,509 dolar

    IMDb oyu: 7.1
  • 4

    24- Toy Story (Oyuncak Hikayesi) - 1999

    ABD hasılatı: 245,852,179 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 57,388,839 dolar

    IMDb oyu: 7.9
  • 5

    23- Moana (2016)

    ABD hasılatı: 248,757,044 dolar 

    Açılış haftası hasılatı: 56,631,401 dolar

    IMDb oyu: 7.6
  • 6

    22- Despicable Me (Çılgın Hırsız) - 2010

    ABD hasılatı: 251,513,985 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 56,397,125 dolar 

    IMDb oyu: 7.7
  • 7

    21- The Lego Movie (Lego Filmi) - 2014

    ABD hasılatı: 257,760,692 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 69,050,279 dolar

    IMDb oyu: 7.8
  • 8

    20- Incredibles (İnanılmaz Aile) - 2004

    ABD hasılatı: 261,441,092 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 70,467,623 dolar

    IMDb oyu: 8.0
  • 9

    19- Despicable Me 3 (Çılgın Hırsız) - 2017

    ABD hasılatı: 264,624,300 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 72,434,025 dolar

    IMDb oyu: 6.3
  • 10

    18- Shrek (Şrek) - 2001

    ABD hasılatı: 267,665,011 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 42,347,760 dolar

    IMDb oyu: 7.9

  • 11

    17- Monsters University (Sevimli Canavarlar Üniversitesi) - 2013

    ABD hasılatı: 268,492,764 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 82,429,469 dolar

    IMDb oyu: 7.3
  • 12

    16- Sing (Şarkını Söyle) - 2016

    ABD hasılatı: 270,395,425 dolar

    IMDb oyu: 7.1
  • 13

    15- Monsters, Inc. (Sevimli Canavarlar) - 2001

    ABD hasılatı: 289,916,256 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 62,577,067 dolar

    IMDb oyu: 8.1
  • 14

    14- Up (Yukarı Bak) - 2009

    ABD hasılatı: 293,004,164 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 68,108,790 dolar

    IMDb oyu: 8.3
  • 15

    13- Shrek The Third (Şrek 3) - 2007

    ABD hasılatı: 322,719,944 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 121,629,270 dolar

    IMDb oyu: 6.5
  • 16

    12- Minions (Minyonlar) - 2015

    ABD hasılatı: 336,045,770 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 115,718,405 dolar

    IMDb oyu: 6.4
  • 17

    11- Zootopia (Zootropolis)2016

    ABD hasılatı: 341,268,248 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 75,063,401 dolar

    IMDb oyu: 8.0
  • 18

    10- Inside Out (Ters Yüz) - 2015

    ABD hasılatı: 356,461,711 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 90,440,272 dolar

    IMDb oyu: 8.2
  • 19

    9- Despicable Me 2 (Çılgın Hırsız 2) - 2013


    ABD hasılatı: 368,061,265 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 83,517,315 dolar

    IMDb oyu: 7.4

  • 20

    8- The Secret Life of Pets (Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı)2016

    ABD hasılatı: 368,384,330 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 104,352,905 dolar

    IMDb oyu: 6.5
  • 21

    7- Finding Nemo (Kayıp Balık Nemo) - 2003

    ABD hasılatı: 380,843,261 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 70,251,710 dolar

    IMDb oyu: 8.1
  • 22

    6- Frozen (Karlar Ülkesi)2013

    ABD hasılatı: 400,738,009 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 67,391,326 dolar

    IMDb oyu: 7.5
  • 23

    5- Toy Story 3 (Oyuncak Hikayesi 3)2010

    ABD hasılatı: 415,004,880 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 110,307,189 dolar

    IMDb oyu: 8.3
  • 24

    4- The Lion King (Aslan Kral)1994


    ABD hasılatı: 422,783,777 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 40,888,194 dolar

    IMDb oyu: 8.5

  • 25

    3- Shrek 2 (Şrek 2) - 2004

    ABD hasılatı: 441,226,247 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 108,037,878 dolar

    IMDb oyu: 7.2
  • 26

    1- Finding Dori (Kayıp Balık Dori) - 2016

    Toplam: 1,028,570,889 dolar

    ABD hasılatı: 486,295,561 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 135,060,273 dolar


    IMDb oyu: 7.3

  • 27

    2- Incredibles 2 (İnanılmaz Aile 2) - 2018

    Toplam: 1,242,805,359  dolar

    ABD hasılatı: 608,581,744 dolar

    Açılış haftası hasılatı: 182,687,905 dolar

    Toplam: 

    IMDb oyu: 8.3

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