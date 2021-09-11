Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce restore edilen Ortahisar ilçesindeki Kızlar Manastırı ziyarete açıldı.

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 10:49

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 1

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastırın ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un binlerce yıllık tarihe sahip, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış muazzam ve aynı zamanda içinde halen birçok sırrın muhafaza edildiği gizemli bir şehir olduğunu söyledi.

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 2

Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 15 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 3

KIZLAR MANASTIRI

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 4

Bizans imparatorlarından 3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 5

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor. 

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 6

Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 7

Tarihi dokusuyla her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın restorasyon ve rölöve çalışmaları için yaklaşık 2 milyon 681 bin lira harcandı.

İşte açılıştan diğer kareler...

Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 8
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 9
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 10
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 11
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 12
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 13
Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı - 14

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