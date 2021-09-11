Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastırın ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un binlerce yıllık tarihe sahip, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış muazzam ve aynı zamanda içinde halen birçok sırrın muhafaza edildiği gizemli bir şehir olduğunu söyledi.