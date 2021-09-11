Trabzon'da restorasyonu tamamlanan Kızlar Manastırı ziyarete açıldı

Anadolu Ajansı 11.09.2021 - 10:49
Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastırın ziyarete açılması dolayısıyla tören düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada, Trabzon'un binlerce yıllık tarihe sahip, onlarca uygarlığa başkentlik yapmış muazzam ve aynı zamanda içinde halen birçok sırrın muhafaza edildiği gizemli bir şehir olduğunu söyledi.
Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın 15 Ekim'e kadar ücretsiz ziyaret edilebileceğini sözlerine ekledi.
KIZLAR MANASTIRI
Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.
Bizans imparatorlarından 3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarılarak son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.
Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor.
Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.
Tarihi dokusuyla her zaman yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırın restorasyon ve rölöve çalışmaları için yaklaşık 2 milyon 681 bin lira harcandı.
İşte açılıştan diğer kareler...