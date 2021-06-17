Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

Bülbül, oğlunun isminin yaşatıldığını gördükçe gururlandığını dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. Benim yavrum küçük yaşta şehit oldu ama sizler de onun acısını unutmadınız. Herkese duacıyım. Yavrumu unutmayan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum" dedi.