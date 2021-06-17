Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 14:36
Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle oluşturulan ve Maçka ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı.
Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin verildiği kütüphaneden faydalanacak çocukların Eren'i unutmayacağını ifade ederek, "Eren yavrumuz artık sadece Ayşe annemizin yavrusu değil, onu 83 milyonun her birinin evladı olarak görüyoruz ve inanıyoruz." dedi.
Derneğin genel başkanı Meltem Kaya da şehitlerden birinin daha ismini taşıyan kütüphaneyi Trabzon'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eren Bülbül'ün ismini taşıyan kütüphaneyi açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Türkiye genelinde şehitlerimizin ismini taşıyan 68 kütüphanemiz oldu" diye konuştu.
Şehidin annesi Ayşe Bülbül ise kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, oğlunun ismi unutulmadığı için mutlu olduğunu anlattı.
Bülbül, oğlunun isminin yaşatıldığını gördükçe gururlandığını dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. Benim yavrum küçük yaşta şehit oldu ama sizler de onun acısını unutmadınız. Herkese duacıyım. Yavrumu unutmayan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum" dedi.
Kütüphaneyi gezen anne Bülbül, oğlunun fotoğraflarını görünce duygusal anlar yaşadı. Açılışa gelen veliler, Bülbül'ü teselli ederek destek verdi.