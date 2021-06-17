Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Aydınlıkevler İmam Hatip Ortaokulu'nda oluşturulan kütüphaneye şehit Eren Bülbül'ün ismi verildi.

Anadolu Ajansı 17.06.2021 - 14:36

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 1

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle oluşturulan ve Maçka ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismi verilen kütüphanenin açılışı yapıldı.

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 2

Vali İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehidin isminin verildiği kütüphaneden faydalanacak çocukların Eren'i unutmayacağını ifade ederek, "Eren yavrumuz artık sadece Ayşe annemizin yavrusu değil, onu 83 milyonun her birinin evladı olarak görüyoruz ve inanıyoruz." dedi.

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 3

Derneğin genel başkanı Meltem Kaya da şehitlerden birinin daha ismini taşıyan kütüphaneyi Trabzon'a kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Eren Bülbül'ün ismini taşıyan kütüphaneyi açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Türkiye genelinde şehitlerimizin ismini taşıyan 68 kütüphanemiz oldu" diye konuştu.

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 4

Şehidin annesi Ayşe Bülbül ise kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, oğlunun ismi unutulmadığı için mutlu olduğunu anlattı.

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 5

Bülbül, oğlunun isminin yaşatıldığını gördükçe gururlandığını dile getirerek, "Çok duygulanıyorum. Benim yavrum küçük yaşta şehit oldu ama sizler de onun acısını unutmadınız. Herkese duacıyım. Yavrumu unutmayan herkesten Allah razı olsun. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır diliyorum" dedi. 

Trabzon'da Şehit Eren Bülbül Kütüphanesi açıldı - 6

Kütüphaneyi gezen anne Bülbül, oğlunun fotoğraflarını görünce duygusal anlar yaşadı. Açılışa gelen veliler, Bülbül'ü teselli ederek destek verdi.

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