Trabzon'da sur kazılarında tarih fışkırıyor

Yavuz "Roma öncesi Helenistik dönem ve onun öncesinde de Persler veya ondan önce yerel kabilelerin oluşturduğu kültür katmanlarına ve onların buluntularına da ulaşmayı düşünüyoruz. Böylece elde ettiğimiz malzeme belki 5 yıl veya 15 yıl sonra gerçek anlamda bir müzeyi doldurabilecek bir malzeme elde etmiş olacağız" dedi.

Alanın bir arkeopark veya açık hava müzesi şeklinde bir değerlendirilmesinin söz konusu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Yavuz "Şu anda işin başındayız ne tür malzeme çıkacak, iş nereye varacak, bunu zaman gösterecek” diye konuştu,