Trabzon'da yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı

DHA 03.10.2021 - 10:51
'tarihi eser' OLARAK TESCİLLENDİ
Evin bir bölümü kullanıldığı için tahrip olan ve Mitra inancına göre içerisinde kutsal su da bulunan şapel, başvuru üzerine Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'nca 'tarihi eser' olarak tescillendi. Tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastırla bağlantısı olduğu değerlendirilen şapelin kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.
"GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ ESERLER MEVCUT"
"Bu şehir bilinene göre 6 bin yıldır farklı topluluklara ev sahipliği yaptı" diyen Erüz, "Bu medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan eserler tabii ki var ama bunun yanı sıra gün yüzüne çıkmamış eserler de mevcut. Şu anda Kızlar Manastırı'nın hemen altında yanan evin içerisinde tesadüfen bir mağara şapeli ortaya çıktı. Boztepe yamaçlarında mağara kiliseleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Tabakhane Vadisi'nde, Zağnos Vadisi'nde, Pazarkapı’da yine Roma ve öncesine ait mağaralar mevcut ve bunun gibi birçok yerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında tarihi yapılar ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.