Trabzon'da yangın sonrası 2 bin yıllık şapel ortaya çıktı

"GÜN YÜZÜNE ÇIKMAMIŞ ESERLER MEVCUT"

"Bu şehir bilinene göre 6 bin yıldır farklı topluluklara ev sahipliği yaptı" diyen Erüz, "Bu medeniyetlerden günümüze kadar ulaşan eserler tabii ki var ama bunun yanı sıra gün yüzüne çıkmamış eserler de mevcut. Şu anda Kızlar Manastırı'nın hemen altında yanan evin içerisinde tesadüfen bir mağara şapeli ortaya çıktı. Boztepe yamaçlarında mağara kiliseleri bulunuyor. Bunun yanı sıra Tabakhane Vadisi'nde, Zağnos Vadisi'nde, Pazarkapı’da yine Roma ve öncesine ait mağaralar mevcut ve bunun gibi birçok yerde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında tarihi yapılar ortaya çıkabiliyor” diye konuştu.