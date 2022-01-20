Tracey Emin'den Boris Johnson'a tepki: Başbakanlık Konutu'ndaki eserim kaldırılsın

Haberler 20.01.2022 - 13:58
Babası Kıbrıslı bir Türk olan İngiliz sanatçı Tracey Emin, Birleşik Krallık (BK) Başbakanlık Konutu ve Ofisi'nde sergilenen sanat eserinin kaldırılmasını istedi. Emin dün yaptığı açıklamada bu kararının arkasında, 2020'de corona virüs kısıtlamaları sürerken konutta düzenlenen partilerin olduğunu söyledi.
58 yaşındaki Emin'in, More Passion (Daha Fazla Tutku) adlı neon eseri, Downing Sokağı adıyla da bilinen konuta, eski Başbakan David Cameron döneminde 2011'de yerleştirilmişti. Independent Türkçe'nin haberine göre; eserin bir fotoğrafını paylaşan sanatçı, "Bu, Downing Sokağı'ndaki neonum. Devlet sanat koleksiyonuna hediye etmiştim" dedi ve Boris Johnson'ı eleştirdi.
Emin "Şu anda sanat eserimin Downing Sokağı'ndan kaldırılmasını talep ediyorum. Bu hükümetin ihtiyaç duyduğu son şeyin Daha Fazla Tutku olduğunu hissediyorum. Mevcut durum utanç verici" dedi.
The Guardian'a da eseri geri istemediğini söyleyen Emin, "Sanat eseri devlete ait, şu anda iktidarda olana değil" dedi.
Sanat dünyasının en prestijli ödüllerinden Turner Ödülü'nü 1999'da kazanan Emin, pandemi sebebiyle halkının acı çektiği bir dönemde Başbakanlık Konutu'nda partilerin düzenlemesinin utanç verici olduğunu vurguladı.
Emin'e 2020'de mesane kanseri teşhisi konmuş, sanatçı Nisan 2021'de hastalığı yendiğini açıklamıştı.