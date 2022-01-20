Tracey Emin'den Boris Johnson'a tepki: Başbakanlık Konutu'ndaki eserim kaldırılsın

Babası Kıbrıslı bir Türk olan İngiliz sanatçı Tracey Emin, Birleşik Krallık (BK) Başbakanlık Konutu ve Ofisi'nde sergilenen sanat eserinin kaldırılmasını istedi. Emin dün yaptığı açıklamada bu kararının arkasında, 2020'de corona virüs kısıtlamaları sürerken konutta düzenlenen partilerin olduğunu söyledi.



